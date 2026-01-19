Ispanijoje susidūrus dviem greitiesiems traukiniams žuvo 21 žmogus

Ispanų ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) reiškė užuojautą dėl naktį įvykusios avarijos.
Ispanijos geležinkelių tinklo operatorius „Adif“ socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad nelaimė įvyko sekmadienio vakarą, kai iš Malagos į Madridą vykęs traukinys netoli Adamuzo nuvažiavo nuo bėgių ir rėžėsi į atvažiuojantį traukinį.
Policijos atstovas spaudai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad žuvo 21 žmogus. Andalūzijos nepaprastųjų situacijų pareigūnas Antonio Sanzas (Antonijus Sansas) spaudos konferencijoje sakė, kad buvo sužeisti mažiausiai 73 žmonės.
„Tikėtina, kad aukų skaičius išaugs“, – sakė jis ir pridūrė, kad „mūsų laukia labai sudėtinga naktis“.
Ispanijos transporto ministras Oscaras Puente (Oskaras Puentė) žurnalistams sakė, kad 30 sunkios būklės sužeistųjų buvo skubiai nugabenti į ligoninę ir pridūrė, kad visi sužeistieji buvo evakuoti, kad būtų suteikta pagalba.
Pasak O. Puente, nelaimė įvyko tiesioje bėgių atkarpoje, kuri buvo visiškai renovuota, ir pridūrė, kad pirmasis nuo bėgių nulėkęs traukinys buvo „praktiškai naujas“, todėl avarija buvo „ypač keista“.
Geležinkelių operatorius „Iryo“ pranešė, kad jo traukiniu, vykusiu iš Malagos į Madridą, važiavo apie 300 žmonių.
Šimtai keleivių, likusių avarijos vietoje, apsunkino skubų gelbėjimo tarnybų darbą.
„Problema ta, kad vagonai yra apgadinti, todėl metalas yra aplamdytas kartu su žmonėmis viduje“, – visuomeniniam transliuotojui RTVE sakė Kordobos ugniagesių vadovas Francisco Carmona (Fransiskas Karmona).
„Mums netgi teko ištraukti žuvusįjį, kad pasiektume gyvą žmogų. Tai sunkus, sudėtingas darbas“, – pridūrė jis.
Kai kurie vagonai nuriedėjo nuo keturių metrų aukščio pylimų, spaudos konferencijoje teigė A. Sanzas.
„Siaubo filmas“
Antrojo traukinio, važiavusio į Huelvą, keleivė, prisistačiusi tik vardu Montse (Moncė), Ispanijos visuomeninei televizijai pasakojo, kad traukinys „po staigaus smūgio visiškai sustojo ir viskas aptemo“.
Ji prisiminė, kaip buvo blaškoma paskutiniame vagone ir matė, kaip bagažas krenta ant kitų keleivių.
„Už manęs važiavusi palydovė susitrenkė galvą ir kraujavo. Vaikai verkė, – pridūrė ji. – Laimei, aš buvau paskutiniame vagone. Jaučiuosi taip, lyg gavau antrą šansą gyventi.“
Pirmuoju nuo bėgių nuvažiavusiu traukiniu važiavęs Lucasas Meriako (Lukasas Meriakas) televizijai „La Sexta“ sakė, kad „tai atrodė kaip siaubo filmas“.
„Pajutome labai stiprų smūgį iš galo ir jausmą, kad visas traukinys tuoj sugrius, sulūš (...) dėl stiklo buvo daug sužeistųjų“, – sakė jis.
„Adif“ pranešė, kad greitųjų traukinių eismas tarp Madrido ir Andalūzijos miestų Kordobos, Sevilijos, Malagos bei Huelvos bent pirmadienį bus sustabdytas.
„Adif“ taip pat nurodė, kad Madrido, Sevilijos, Kordobos, Malagos ir Huelvos stotyse buvo įrengtos vietos, skirtos padėti aukų artimiesiems.
Gynybos ministerija pranešė, kad į avarijos vietą siunčia apie 40 savo nepaprastųjų situacijų karinio dalinio narių ir apie 15 transporto priemonių.
„Gilaus skausmo naktis“
„Šiandien mūsų šaliai – gilaus skausmo naktis dėl tragiškos geležinkelio avarijos Adamuze“, – platformoje „X“ parašė P. Sanchezas.
„Jokie žodžiai negali palengvinti tokių didelių kančių, bet noriu, kad jie žinotų, jog šią sunkią akimirką šalia jų yra visa šalis“, – pridūrė jis.
Karališkieji rūmai socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Ispanijos karalius Felipe VI (Felipė VI) ir karalienė Letizia (Leticija) „su dideliu nerimu“ seka naujienas ir reiškia „nuoširdžiausią užuojautą žuvusiųjų artimiesiems, taip pat siunčia meilę ir linki greitai pasveikti sužeistiesiems“.
Užuojautą pareiškė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
Ispanijoje yra ilgiausias greitųjų traukinių tinklas Europoje, jungiantis didžiuosius miestus, įskaitant Madridą, Barseloną, Seviliją, Valensiją ir Malagą.
2013 metais netoli Santjago de Kompostelos Ispanijos šiaurės vakaruose nuo bėgių nuvažiavus greitajam traukiniui žuvo 80 žmonių ir daugiau nei 140 buvo sužeista. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavusios traukinio katastrofos Ispanijoje nuo 1944 metų.
