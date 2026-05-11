Įtariamasis pasikėsinimu nušauti Trumpą kaltės nepripažįsta

31 metų Cole'as Allenas atitinkamą pareiškimą padarė pasirodęs šalies sostinėje įsikūrusiame federaliniame apygardos teisme, nurodė „The Hill“ ir kiti leidiniai.
C. Allenas teisme pasirodė vilkėdamas oranžinį kalinio kombinezoną ir surakintas antrankiais.
Jam pateikti keturi kaltinimai dėl balandžio 25 dieną įvykdyto išpuolio per Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę Vašingtono centro viešbutyje.
Jei bus pripažintas kaltu, jam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
C. Allenas kaltinamas pasikėsinimu nužudyti prezidentą, šaunamojo ginklo ir šaudmenų gabenimu per valstijos sienas ketinant įvykdyti nusikaltimą, šaunamojo ginklo panaudojimu per smurtinį nusikaltimą ir federalinio pareigūno užpuolimu.
Prokurorų teigimu, aukštąjį išsilavinimą turintis mokytojas ir inžinierius C. Allenas iš savo namų Kalifornijoje į Vašingtoną atvyko traukiniu, gabendamas arsenalą, kurį sudarė lygiavamzdis šautuvas, pistoletas ir daugybė peilių.
C. Allenas niekada nepriartėjo prie D. Trumpo ar kitų svečių, dalyvavusių žemesniame aukšte vykusioje Baltųjų rūmų spaudos vakarienėje. Pasigirdus šūviams, Slaptosios tarnybos agentai prezidentą skubiai išvedė iš renginio vietos.
Teisėsaugos pareigūnai C. Alleną pargriovė ir sulaikė beveik iškart po to, kai jis su keliais ginklais prasiveržė pro apsaugos patikros punktą. Slaptosios tarnybos pareigūnas kelis kartus šovė į C. Alleną, bet nepataikė.
Į kasmetinę vakarienę susirenka Vašingtono žurnalistai, administracijos pareigūnai, įžymybės ir pramogų pasaulio atstovai.
D. Trumpas tradiciškai boikotuodavo šią vakarienę, tačiau šiais metais nusprendė joje dalyvauti.
Tai buvo trečias įtariamas pasikėsinimas į 79 metų D. Trumpą per mažiau nei dvejus metus.
D. Trumpas tapo pasikėsinimo taikiniu per prezidento rinkimų kampanijos mitingą Batleryje, Pensilvanijos valstijoje, 2024 metais.
Ginkluotam užpuolikui tąkart paleidus kelis šūvius, žuvo vienas žiūrovas ir kliudyta prezidento ausis.
Praėjus keliems mėnesiams, Vest Palm Bičo golfo aikštyne, kuriame D. Trumpas žaidė golfą, buvo sulaikytas dar vienas ginkluotas vyras.
Naujausi komentarai