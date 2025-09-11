 Įtariamasis, profesinėje mokykloje subadęs mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų

Įtariamasis, profesinėje mokykloje subadęs mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų

2025-09-11 17:54
BNS inf.

17-metis kosovietis, įtariamas praėjusią savaitę subadęs Vokietijos profesinės mokyklos mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų, ketvirtadienį pareiškė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės vidaus reikalų ministras. 

Įtariamasis, profesinėje mokykloje subadęs mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų
Įtariamasis, profesinėje mokykloje subadęs mokytoją, galėjo turėti religinių motyvų / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

„Pradinė konfiskuotų duomenų laikmenų analizė rodo, kad nusikaltimas buvo padarytas dėl religinių motyvų“, – Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės parlamento vidaus reikalų komitetui sakė Herbertas Reulas (Herbertas Roilas).

Rugsėjo 5 dieną Vokietijos vakaruose esančiame Esene, profesinėje mokykloje peiliu buvo sužalota mokytoja.

Policija pranešė sulaikiusi pabėgti bandžiusį įtariamąjį.

Eseno profesinėje mokykloje siūlomos mitybos, namų ūkio ekonomikos ir sveikatos mokslų programos, sakoma jos interneto svetainėje.

Vokietijos dienraštis „Bild“ pranešė, kad per išpuolį dėl dūrio į pilvą nukentėjusi mokytoja buvo skubiai operuojama.  

Šiame straipsnyje:
Vokietija
subadė mokytoją
profesinė mokykla
religiniai motyvai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų