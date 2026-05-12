Izraelio ataskaitoje „Hamas“ apkaltinta sistemingu seksualiniu smurtu per spalio 7-osios išpuolį

„Po dvejus metus trukusio nepriklausomo tyrimo Civilinė komisija daro išvadą, kad seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties buvo sistemingas, plataus masto ir neatsiejamas nuo spalio 7-osios išpuolių bei jų padarinių“, – savo ataskaitoje rašė ši institucija, kurią 2023 metų lapkritį įkūrė vienas Izraelio teisės ekspertas.
300 puslapių ataskaita, kurią parengė Pilietinė komisija dėl 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ nusikaltimų prieš moteris ir vaikus, remiasi ankstesniais tyrimais, įskaitant Jungtinių Tautų (JT) tyrimą. Ataskaitos rengėjai siekė nustatyti visą seksualinio smurto, įvykdyto per išpuolį ir prieš įkaitus per vėliau kilusį karą Gazos Ruože, mastą.
„Įvairiose vietose ir per įvairius išpuolio etapus, įskaitant pagrobimą, perkėlimą ir nelaisvę, „Hamas“ ir jos bendrininkai prieš aukas naudojo pasikartojančią seksualinio išnaudojimo ir kankinimo taktiką“, – teigiama ataskaitoje.
„Šie nusikaltimai pasižymėjo ypatingu žiaurumu ir giliomis žmonių kančiomis, dažnai sukeliamomis taip, kad padidintų siaubą ir pažeminimą“, – pažymima joje.
Tyrėjai teigė, kad naudojo medžiagą iš įvairių vietų, įskaitant bendruomenes, muzikos festivalio „Nova“ teritoriją ir apylinkes, kelius ir slėptuves, karinius objektus bei patalpas, naudotas aukų kūnams atpažinti.
„Ataskaita remiasi išsamiais faktiniais dokumentais, įskaitant originalius nufilmuotus išgyvenusiųjų ir liudininkų parodymus, interviu, nuotraukas, vaizdo įrašus, oficialius įrašus ir kitą pirminę medžiagą iš išpuolių vietų“, – teigiama ataskaitoje.
Komisija nurodė, kad sistemingai peržiūrėjo daugiau nei 10 tūkst. išpuolio nuotraukų ir vaizdo įrašų fragmentų, o tai sudaro daugiau nei 1,8 tūkst. valandų vaizdinės medžiagos analizės.
Apskritai komisija teigė surengusi daugiau nei 430 formalių ir neformalių interviu, liudijimų sesijų ir susitikimų su išgyvenusiaisiais, liudininkais, grįžusiais įkaitais, ekspertais ir šeimų nariais.
„Seksualizuotas kankinimas nelaisvėje Gazos Ruože tęsėsi ilgą laiką. Kai kuriais atvejais seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties prieš įkaitus truko mėnesius“, – nurodoma joje.
„Mūsų išvada vienareikšmiška: seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties buvo vienas pagrindinių spalio 7 dienos išpuolio ir įkaitų laikymo nelaisvėje komponentų“, – ataskaitoje teigė komisija.
„Pilietinės komisijos išvadose teigiama, kad pagal tarptautinę teisę šie nusikaltimai yra karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui ir genocido aktai“, – tvirtino ji.
„Hamas“ nuo pat 2023 metų neigia šiuos kaltinimus.
„Gili trauma“
Komisija teigė, kad daugelis šių nusikaltimų aukų neišgyveno ir negali duoti parodymų.
„Kiti ir toliau kenčia gilią traumą“, – nurodė ji ir pridūrė, jog jos darbu „siekiama užtikrinti, kad aukų patirtos kančios nebūtų neigiamos, ištrintos ar pamirštos“.
Naujienų agentūros AFP vertinimu, pagrįstu oficialiais duomenimis, per netikėtą „Hamas“ 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolį Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, dauguma jų – civiliai.
Tą dieną kovotojai taip pat paėmė įkaitais 251 žmogų, įskaitant 44 jau mirusius asmenis.
Atsakomoji Izraelio karinė kampanija nusiaubė Gazos Ruožą, kuriame gyvena 2,2 mln. gyventojų, ir nusinešė daugiau nei 72 tūkst. žmonių gyvybių, teigia šios „Hamas“ valdomos palestiniečių teritorijos Sveikatos apsaugos ministerija. Jos duomenis JT laiko patikimais.
Iš 207 paimtų gyvų įkaitų 41 mirė arba buvo nužudytas nelaisvėje.
Paskutiniai išgyvenę įkaitai buvo paleisti 2025 metų spalį pagal trapių paliaubų, įsigaliojusių tą mėnesį po nuolatinio JAV spaudimo, sąlygas.
Izraelis jau seniai kaltina JT ir didžiąsias tarptautines žmogaus teisių organizacijas nekreipiant dėmesio į 2023-iųjų spalio 7 dieną įvykdytą seksualinį smurtą ir neskubant jo pasmerkti.
2024 metų kovą JT generalinio sekretoriaus specialioji atstovė seksualinio smurto konfliktų metu klausimais po misijos Izraelyje paskelbė ataskaitą.
„Remdamasi išlaisvintų įkaitų pasakojimais iš pirmų lūpų, misijos komanda gavo aiškią ir įtikinamą informaciją, kad nelaisvės metu prieš kai kurias moteris ir kai kuriuos vaikus buvo naudojamas seksualinis smurtas, įskaitant išžaginimą, seksualinį kankinimą ir žiaurų, nehumanišką bei žeminantį elgesį“, – teigiama Pramilos Patten ataskaitoje.
