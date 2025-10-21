Izraelis: Raudonasis Kryžius perdavė Gazos Ruože laikyto įkaito palaikus

„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo vieno (...) įkaito karstą, kuris buvo perduotas IDF (Izraelio kariuomenei) ir (saugumo agentūros) „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – sakoma izraeliečių ministro pirmininko biuro pareiškime.
Kariuomenė ir „Shin Bet“ patvirtino, kad palaikai buvo sugrąžinti į Izraelį ir yra vežami į Nacionalinį teismo medicinos institutą identifikuoti.
Palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ aukšto rango pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad palaikus Raudonajam Kryžiui perdavė grupuotės ginkluotasis sparnas, gavęs juos iš Abu Ali Mustafos brigadų – marksistinio-leninistinio judėjimo „Palestinos išlaisvinimo liaudies frontas“ (PFLP) ginkluotojo sparno.
Abu Ali Mustafos brigadų pareiškime sakoma: „Vykdydami mūsų nacionalinį įsipareigojimą (...) skelbiame, kad perduodame vieno iš sionistų karių palaikus įgyvendinant susitarimo sąlygas.“
Prieš tai „Hamas“ Izraeliui sugrąžino 12 mirusių įkaitų palaikus. Pagal ugnies nutraukimo Gazos Ruože susitarimą „Hamas“ turi sugrąžinti 28 mirusių įkaitų palaikus.
Naujausi komentarai