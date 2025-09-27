Šeštadienį Gazos Ruože žuvo mažiausiai 51 palestinietis.

Tuo metu Izraelio kariuomenė pranešė tęsianti karinę kampaniją prieš „vietines teroristines organizacijas“, o puolimas Gazos mieste buvo išplėstas.
Izraelio pajėgos teigė radusios daugybę ginklų, įskaitant prieštankinius ginklus, raketas ir sprogmenis.
„Buvo likviduoti kariams grėsmę kėlę teroristai“, – paskelbė Izraelio kariuomenė.
Izraelio karo lėktuvai smogė 120-iai taikinių Gazos Ruože, įskaitant karinius objektus ir tunelius po žeme.
„Hamas“ valdoma sveikatos apsaugos tarnyba paskelbė, kad nuo karo pradžios iki dabar žuvo beveik 66 tūkst. žmonių.
Pasak WAFA, dauguma žuvusiųjų yra moterys ir vaikai, o šis skaičius dar nėra galutinis, nes daug aukų kūnų vis dar yra po griuvėsiais.
Karas kilo kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitos islamistų grupuotės įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė apie 1,2 tūkst. žmonių bei paėmė daugiau nei 250 įkaitų.
