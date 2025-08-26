Visame Izraelyje – protestai: dalyviai reikalauja užbaigti karą, paleisti įkaitus

Visoje šalyje vyko demonstracijos ir buvo blokuojami keliai.
Pasak naujienų agentūros „dpa“ fotožurnalisto, netoli Tel Avivo buvo užblokuotas vienas iš pagrindinių greitkelių, protestuotojai padangas degino ir kelyje į šiaurę nuo šio pakrantės miesto.
Įvairias protesto akcijas su šūkiu „Izraelis laikosi kartu“ rengti ragino Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumas.
Vakare Tel Avivo centre esančioje Įkaitų aikštėje planuojama surengti didelį mitingą.
Demonstrantai kaltina Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu, kad jis tęsia karą dėl politinių priežasčių, mat ugnies nutraukimui prieštarauja jo kraštutinių dešiniųjų koalicijos partneriai, nuo kurių priklauso jo ateitis politikos arenoje.
Kiek daugiau nei prieš savaitę įvyko masinis protestas, kuriame solidarumą su įkaitais išreiškė šimtai tūkstančių izraeliečių.
Iš viso Gazos Ruože tebėra laikoma 50 įkaitų, iš kurių 20, kaip manoma, yra gyvi.
Kiek daugiau nei prieš savaitę islamistų teroristinė organizacija „Hamas“ paskelbė sutikusi su nauju pasiūlymu dėl paliaubų, kurį pateikė konflikte tarpininkaujantys Egiptas ir Kataras.
Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad tai yra patikslinta specialiojo JAV pasiuntinio Steve‘o Witkoffo pirmiau suderinto pasiūlymo versija.
Plane numatytos 60 dienų paliaubos, per kurias pirmiausiai mainais į Izraelyje kalinčius palestiniečius būtų paleista dešimt gyvų įkaitų.
Naujausi komentarai