Izraelis smūgiavo taikiniams Kataro sostinėje

Vienas Izraelio kariuomenės pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad kariuomenė antradienį Dohoje surengė oro atakas per operaciją, kurios taikinys buvo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ aukšto rango lyderiai.
„Operacijos Dohoje pavadinimas yra „Ugnies viršūnė“. Tai buvo oro smūgiai“, – teigė kariškis.
Izraelio antradienį įvykdytas išpuolis prieš „Hamas“ lyderius buvo „visiškai nepriklausoma“ operacija, savo ruožtu pareiškė ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras.
„Izraelis juos inicijavo, Izraelis juos vykdė ir Izraelis prisiima visą atsakomybę“, – priduriama jame.
Kataras pranešė, kad Izraelio smūgiai buvo nukreipti į kelių „Hamas“ politinio biuro narių, gyvenančių šioje Persijos įlankos šalyje, kur yra įsikūrusi kovotojų grupuotės politinė vadovybė, namus.
Tuo metu Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas (Antoniju Guterišas) pasmerkė Izraelio smūgius, pavadindamas juos „šiurkščiu Kataro suvereniteto pažeidimu“.
„Mes ką tik sužinojome apie Izraelio išpuolius Katare – šalyje, kuri atliko labai teigiamą vaidmenį siekiant paliaubų ir visų įkaitų paleidimo. Smerkiu šį šiurkštų Kataro suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą“, – spaudos konferencijoje sakė A. Guterresas.
Izraelis apie planuojamus oro smūgius Dohoje pranešė Jungtinėms Valstijoms, antradienį sakė Baltųjų rūmų pareigūnas.
„Buvome informuoti iš anksto“ apie smūgį Katarui – pagrindiniam JAV sąjungininkui, kuriame yra didžiausia JAV karinė bazė regione, – AFP sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Tuo metu Saudo Arabijos de facto valdytojas sosto įpėdinis princas Mohammedas bin Salmanas (Mohamedas bin Salmanas) per pokalbį su Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamadu al Thani (Tamimu bin Hamadu Taniu) pasmerkė Izraelio išpuolį prieš „Hamas“ Katare, pavadindamas jį „nusikalstamu aktu“.
„Jo Karališkoji Didenybė Sosto Princas patvirtino visišką Karalystės solidarumą su (...) Kataru ir pasmerkė akivaizdų Izraelio puolimą Kataro valstybės atžvilgiu, kuris yra nusikalstamas veiksmas ir šiurkštus tarptautinių įstatymų bei normų pažeidimas“, – rašoma Saudo Arabijos spaudos agentūros paskelbtame pareiškime.
„Mes pasieksime ir juos“
Vienas „Hamas“ pareigūnas Gazos Ruože naujienų agentūrai AFP sakė, kad buvo nusitaikyta į grupuotės derybininkus Dohoje.
Dohoje naujienų agentūrai AFP dirbantis videožurnalistas matė iš dūmų stulpą, kylantį už kelių aukštų pastato.
„Jau daugelį metų šie „Hamas“ vadovybės nariai vadovauja teroristinės organizacijos operacijoms, yra tiesiogiai atsakingi už žiaurias 2023-iųjų spalio 7-osios žudynes ir organizuoja bei vadovauja karui prieš Izraelio valstybę“, – sakoma Izraelio kariuomenės pranešime.
Kataras antradienį pasmerkė tai, ką pavadino bailiu Izraelio smūgiu.
„Kataro valstybė griežtai smerkia bailiai įvykdytą Izraelio išpuolį, nukreiptą prieš gyvenamuosius pastatus, kuriuose gyvena keli „Hamas“ politinio biuro nariai, Kataro sostinėje Dohoje“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše teigė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari (Madžedas Ansaris).
Smūgiai suduoti, nepraėjus nei dviem savaitėms po to, kai Izraelio ginkluotųjų pajėgų vadas pažadėjo taikytis į palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ lyderius užsienyje.
„Didžioji dalis „Hamas“ vadovybės yra užsienyje, ir mes pasieksime ir juos“, – rugpjūčio 31-ąją sakė Izraelio kariuomenės vadas generolas leitenantas Eyalas Zamiras (Ejalas Zamiras).
„Šiurkštus pažeidimas“
Kataras kartu su Jungtinėmis Valstijomis ir Egiptu vadovavo keliems derybų dėl paliaubų Gazos Ruože, kur nuo 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ beprecedenčio išpuolio vyksta karas, etapams.
Nepaisant dvejų laikinų paliaubų, per kelis derybų etapus nepavyko susitarti dėl visiško karo nutraukimo.
„Težūsta visi tavo priešai, Izraeli!“ – socialiniame tinkle „X“ rašė Izraelio kultūros ministras Miki Zoharas (Mikis Zoharas).
„JAV piliečiams patariama likti namuose ir stebėti @USEmbassyDoha socialinių tinklų naujienas“, – platformoje „X“ savo ruožtu paskelbė JAV ambasada.
Iranas, pagrindinis „Hamas“ rėmėjas, pasmerkė išpuolį kaip „šiurkštų visų tarptautinių taisyklių ir reglamentų pažeidimą, Kataro nacionalinio suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą bei išpuolį prieš palestiniečių derybininkus“.
Išpuolis įvyko Izraeliui suintensyvinus kruviną puolimą Gazoje, didžiausiame Gazos Ruožo mieste.
„Sakau gyventojams: buvote įspėti, išeikite dabar!“ – pirmadienį paskelbtame vaizdo kreipimesi į miesto gyventojus sakė B. Netanyahu.
„Visa tai – tik preliudija, tik įžanga į pagrindinę intensyvesnę operaciją – mūsų pajėgų, kurios dabar organizuojasi ir renkasi įžengti į Gazos miestą, antžeminį manevrą“, – pridūrė B. Netanyahu.
