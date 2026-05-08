JAV ir Iranas apsikeitė išpuoliais, bet Trumpas tikina, kad paliaubos tebegalioja

JAV kariuomenė pranešė, kad atsakydama sudavė smūgius Irano kariniams taikiniams, nors Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą.
Smurtas grasina sužlugdyti trapias paliaubas, galiojančias nuo balandžio 8 dienos. Jos užbaigė kelias savaites trukusius JAV ir Izraelio išpuolius prieš islamo respubliką, kuri atsakė smūgiais visuose Artimuosiuose Rytuose ir blokuodama sąsiaurį – gyvybiškai svarbų naftos ir dujų gabenimo maršrutą.
Vašingtone paklaustas, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja, D. Trumpas atsakė: „Taip, galioja. Šiandien jie su mumis pažaidė. Mes juos nupūtėme. Jie pažaidė. Aš tai vadinu pažaidimu.“
JAV centrinė vadovybė (CENTCOM) socialiniame tinkle „X“ paskelbė, kad Irano pajėgos į tris JAV karo laivus paleido „daugybę raketų, dronų ir mažų laivų“, tačiau į nė vieną nebuvo pataikyta, ir kad ji „neutralizavo atskriejančias grėsmes ir nusitaikė į atsakingus Irano karinius objektus“.
„CENTCOM nesiekia eskalacijos, bet išlieka pasirengusi ginti amerikiečių pajėgas“, – teigiama pranešime.
Savo ruožtu Irano centrinė karinė vadovybė apkaltino JAV pažeidus paliaubas užpuolus naftos tanklaivį ir dar vieną laivą, teigdama, kad Teherano pajėgos „nedelsdamos ir atsakydamos užpuolė JAV karinius laivus“.
Praėjus kelioms valandoms po to, kai JAV ir Iranas apsikeitė ugnimi, Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) pranešė, kad jų oro gynyba numušinėja iš Irano atskriejančias raketas ir dronus.
„JAE oro gynyba šiuo metu atremia iš Irano kylančias raketų ir dronų atakas“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Gynybos ministerija ir pridūrė, kad perėmimo garsai buvo girdimi „įvairiose šalies dalyse“.
D. Trumpas dar dieną prieš tai pakurstė viltis dėl susitarimo, sakydamas, kad jis gali būti arti, nors ir vėl pagrasino grįžti prie bombardavimo, jei Teheranas atsisakys nusileisti.
Po ketvirtadienio susirėmimo jis dar labiau sugriežtino šią poziciją, savo socialiniame tinkle „Truth Social“ paskelbdamas: „Ateityje mes juos sutriuškinsime daug smarkiau ir daug žiauriau, jei jie GREITAI nepasirašys susitarimo!“
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilis Baqaei (Esmaelis Bagajis) pareiškė, kad Teheranas savo poziciją tarpininkaujančiam Pakistanui perduos „baigęs derinti savo požiūrį“.
Pakistano ministras pirmininkas Shehbazas Sharifas (Šehbazas Šarifas) prieš ketvirtadienio susišaudymus kalbėjo optimistiškai ir per televiziją sakė: „Tvirtai tikiu, kad šios paliaubos virs ilgalaikėmis paliaubomis.“
