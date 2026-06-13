Per JAV ir Venesuelos operaciją žuvo gaujos „Tren de Aragua“ lyderis

Venesueloje įkurta „Tren de Aragua“ JAV yra pripažinta teroristine organizacija ir taip pat veikia Kolumbijoje, Peru bei Čilėje.
„Įvyko susirėmimai su šių nusikalstamų struktūrų nariais, per kuriuos buvo neutralizuotas Hectoras Rusthenfordas Guerrero Floresas (Hektoras Rustenfordas Gereras Floresas), pravarde Nino Guerrero (Ninjas Gereras)“, – sakoma Venesuelos komunikacijos ministerijos pranešime.
Ministerija nurodė, kad bendra operacija vyko Bolivaro valstijos pietryčiuose, kad buvo naudojama „specializuota technologinė parama“ ir keičiamasi žvalgybos informacija tarp JAV bei Venesuelos.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau penktadienį paskelbė, kad amerikiečių pajėgos įvykdė mirtiną smūgį gaujos lyderiui.
„Mano nurodymu Jungtinių Valstijų Pietų vadavietė sudavė greitą ir mirtiną kinetinį smūgį, kad sėkmingai įvykdytų mirties bausmę Nino Guerrero“, – rašoma oficialioje D. Trumpo platformos „Truth Social“ paskyroje.
Išpuolis „buvo glaudžiai derinamas su mūsų draugais Venesueloje, su kuriais mes labai gerai dirbame“, sakoma įraše, kuriame, regis, turima omenyje laikinoji Delcy Rodriguez (Delsi Rodriges) Venesuelos vadovybė, dirbanti nuo sausio, kai JAV nušalino nuo valdžios ir sučiupo Nicolas Maduro (Nikolą Madurą).
„Dėl to „Tren de Aragua“ teroristai nebeturi saugaus prieglobsčio Venesueloje ar kur kitur“, – teigiama įraše.
Prie jo buvo pridėtas 10 sekundžių vaizdo įrašas, kuriame iš viršaus matomas žalumos apsuptas pastatas, o po to pasigirsta sprogimas ir pakyla dūmų debesis. Vaizdo įraše žmonių aiškiai nematyti.
JAV karo sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) taip pat patvirtino, kad kinetinis smūgis pataikė į „Tren de Aragua“ (TdA) kompleksą Venesueloje“.
„Nesuskaičiuojami smurto aktai“
Gruodį federaliniai prokurorai Niujorke gaujos lyderiui pateikė kaltinimus dėl reketo, narkotikų ir šaunamųjų ginklų.
„Guerrero Floresas buvo pagrindinis „Tren de Aragua“ evoliucijos iš Venesuelos kalėjimų gaujos į tarptautinę teroristinę organizaciją sumanytojas“, – paskelbus kaltinamąjį aktą išplatintame pranešime teigė JAV prokuroras Jay Claytonas (Džėjus Kleitonas).
Pasak jo, vadovaujant H. R. Guerrero Floresui, „Tren de Aragua“ „įvykdė nesuskaičiuojamą daugybę smurto, turto prievartavimo ir narkotikų prekybos aktų visoje Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje ir Europoje“.
JAV Valstybės departamentas siūlė 5 mln. dolerių (4,3 mln. eurų) atlygį už informaciją, padėsiančią sulaikyti arba nuteisti H. R. Guerrero Floresą.
Remiantis analitinio centro „InSight Crime“ ataskaita, H. R. Guerrero Floresas pavertė „Tren de Aragua“ tuo, „kuo ji yra šiandien, kol buvo įkalintas Tokorone“.
Jam vadovaujant Tokoronas „tapo vienu liūdniausiai pagarsėjusių šalies kalėjimų, daugiausia dėl neoficialios Venesuelos vyriausybės politikos perduoti tam tikrų kalėjimų kontrolę (...) nusikaltėlių lyderiams“, sakoma ataskaitoje.
„Ši laisvė ir gaujos nusikalstamos pajamos leido kalėjimo viduje pastatyti zoologijos sodą, baseiną, žaidimų aikštelę, restoraną ir naktinį klubą“, – priduriama joje.
Minėta bendra operacija yra naujausias Karakaso ir Vašingtono santykių gerėjimo pavyzdys po N. Maduro sulaikymo.
Kovą abi šalys atkūrė diplomatinius santykius, kurie buvo nutraukti 2019 metais.
JAV šiuo metu atnaujina savo ambasados Karakase veiklą.
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