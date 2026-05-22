JAV karinis jūrų laivynas: dėl karo su Iranu ginklų pardavimas Taivanui laikinai sustabdytas

„Šiuo metu viską laikinai stabdome, kad įsitikintume, jog turime operacijai „Epic Fury“ reikalingų šaudmenų, o jų turime pakankamai“, – Kongreso posėdyje paklaustas apie sustabdytą Taivano 14 mlrd. JAV dolerių vertės ginklų pirkimo sandorį atsakė laikinasis sekretorius Hungas Cao atsakė.
„Tačiau mes tiesiog norime įsitikinti, kad turime viską, o užsienio karinės prekybos sandoriai bus tęsiami, kai vyriausybė nuspręs, kad tai būtina“, – pridūrė jis.
JAV Valstybės departamentas ir Pentagonas į prašymus pakomentuoti H. Cao pareiškimus kol kas neatsakė.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepatvirtino, kad ketina įgyvendinti šį sandorį, ir dėl to kyla abejonių dėl jo pasiryžimo remti Taivaną, kurį Kinija laiko savo teritorija.
Prieš savo neseniai įvykusį valstybinį vizitą į Kiniją D. Trumpas buvo pareiškęs, kad su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu aptars ginklų pardavimus, nors Vašingtonas pirmiau tvirtino, kad šiuo klausimu su Pekinu nebus konsultuojamasi.
Paskiau jis paskelbė, kad Xi Jinpingui jokių įsipareigojimų dėl Taivano neprisiėmė, o sprendimą dėl ginklų pardavimo priims „per artimiausią gana trumpą laikotarpį“.
Jungtinės Valstijos pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal JAV įstatymus gynybos tikslais privalo tiekti ginklus šiai savarankiškai valdomai demokratinei salos valstybei.
Kinija yra pasiryžusi užimti salą ir neatmeta galimybės panaudoti jėgą, todėl pastaraisiais metais vis labiau didina karinį spaudimą.
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