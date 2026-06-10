JAV po sraigtasparnio numušimo smogė Iranui

Surengti atakas įsakė prezidentas Donaldas Trumpas, tinkle „X“ pareiškė JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM).
Duodamas interviu JAV transliuotojui „ABC News“, D. Trumpas sakė, kad JAV karinis atsakas į sraigtasparnio „Apache“ numušimą, dėl kurio jis kaltino Iraną, bus „labai stiprus, labai galingas“.
Remiantis JAV žiniasklaidos pranešimais, JAV pajėgos bombardavo Irano oro gynybos ir radarų sistemas aplink Hormuzo sąsiaurį.
„Ši misija yra proporcingas atsakas į nepagrįstą Irano agresiją“, – teigė CENTCOM ir pridūrė, kad JAV pajėgos trečiadienio vidurnaktį (Lietuvos laiku) pradėjo vykdyti „savigynos smūgius“ prieš Iraną.
Iranas žada atsaką į JAV smūgius
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi netrukus po to pagrasino atsakomaisiais smūgiais.
„Mūsų galingos ginkluotosios pajėgos nepaliks jokio išpuolio ar grėsmės be atsako“, – „X“ paskyroje rašė jis.
„Jei norite būti saugūs, palikite mūsų regioną. Persijos įlankos istorijoje yra daug skyrių apie skaudų įsibrovėlių likimą“, – pridūrė A. Araghchi.
Teheranas anksčiau atsakė į JAV ugnį prieš pavienius taikinius Irane atakomis prieš Persijos įlankos šalis, tokias kaip Kuveitas ir Jungtiniai Arabų Emyratai, kuriose taip pat yra JAV karinių bazių.
D. Trumpas sako, kad JAV atsakas turi būti „labai stiprus“
Irano žiniasklaida po JAV atakų pranešė apie sprogimus, be kita ko, Siriko mieste, esančiame prie Hormuzo sąsiaurio, ir Kešmo saloje.
Taip pat būta pranešimų apie smūgius teritorijoje aplink Bandare Abaso miestą.
Pasak Irano naujienų agentūros „Tasnim“, viename Siriko rajone buvo pataikyta į dvi vandens talpyklas ir dėl to sutriko geriamojo vandens tiekimas.
CENTCOM kol kas nepateikė jokių detalių apie taikinius ar atakų mastą.
Telefonu duodamas interviu „ABC News“, D. Trumpas tvirtino, kad yra svarbu atsakyti į sraigtasparnio numušimą.
„Jie numušė sraigtasparnį, ir mes šiuo metu reaguojame“, – kalbėjo D. Trumpas.
Jis sakė manantis, kad atsakas turėtų būti „labai stiprus, labai galingas“.
D. Trumpas taip pat nurodė, kad esama „labai gero susitarimo“ ir kad jis tikriausiai vis tiek galios, omenyje, regis, turėdamas sudėtingas derybas su Teheranu dėl karo pabaigos.
Prezidentas išsamesnės informacijos nepateikė. D. Trumpas neseniai ne kartą pareiškė optimizmą, kad susitarimas su Iranu dėl karo užbaigimo yra pasiekiamas.
Irano kare jau du mėnesius oficialiai galioja paliaubos, tačiau pastarosiomis dienomis jos tapo vis trapesnės.
Susitarimo dėl karo pabaigos nematyti
Anksčiau antradienį D. Trumpas pareiškė, kad JAV kariuomenė jį informavo, jog „iraniečiai numušė vieną iš mūsų moderniausių sraigtasparnių „Apache“, kuris patruliavo virš Hormuzo sąsiaurio“.
„Dalyvavo du pilotai, abu jie saugūs ir nesužeisti. Nepaisant to, Jungtinės Valstijos būtinai turi atsakyti į šią ataką“, – teigė jis.
JAV ir Izraelis vasario 28 d. užpuolė Iraną, o D. Trumpas nuo to laiko bando sudaryti susitarimą su iraniečiais.
Jordanijos kariuomenė pranešė numušusi penkias Irano raketas
Jordanijos kariuomenė trečiadienį pranešė numušusi penkias iš Irano paleistas raketas.
Tai įvyko Teheranui ir Vašingtonui apsikeitus atsakomaisiais smūgiais po JAV sraigtasparnio numušimo.
„Mes perėmėme ir numušėme penkias iš Irano Azrako link paleistas raketas. Dėl perėmimo nukrito nuolaužos, tačiau aukų ar materialinės žalos nebuvo“, – sakoma Jordanijos ginkluotųjų pajėgų pranešime.
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