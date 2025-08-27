JAV žiniasklaida: per šaudymą mokykloje Mineapolyje žuvo mažiausiai du žmonės, keliolika sužeisti

Televizija CBS teigė, kad vietos ligoninėse gydomi 15 vaikų. Vietos radijas pranešė, kad kelių sužeistųjų būklė yra kritinė.
Minesotos gubernatorius kiek anksčiau trečiadienį pranešė, kad valstijos policija reagavo į šaudymą vienoje Mineapolio katalikiškoje mokykloje.
„Esu informuotas apie šaudymą katalikiškoje Apreiškimo mokykloje. Daugiau pasakysiu, kai gausime daugiau informacijos“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Timas Walzas (Timas Volcas).
Informacijos apie galimas aukas jis nepateikė.
Netrukus po to JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė buvęs informuotas apie vienoje mokykloje Mineapolio mieste įvykusį šaudymą, kurį jis pavadino siaubinga situacija.
„Buvau išsamiai informuotas apie tragišką šaudymą Mineapolyje Minesotos valstijoje“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„FTB (Federalinis tyrimų biuras) greitai sureagavo ir jau yra įvykio vietoje. Baltieji rūmai toliau stebės šią siaubingą situaciją. Prašau prisijungti prie manęs ir kartu melstis už visus, kas buvo į tai įtraukti!“ – pridūrė jis.
Žinia apie patvirtintą šaudymo incidentą pasirodė po melagingų pranešimų apie aktyvius šaulius JAV universitetų miesteliuose visoje šalyje, studentams grįžtant iš vasaros atostogų.
