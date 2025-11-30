 Rusijos atakos Kyjive padariniai visiškai pašalinti, žuvo du žmonės, dar 38 buvo sužeisti

2025-11-30 00:51
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Kyjive gelbėtojai baigė operacijas, skirtas likviduoti Rusijos atakos padarinius, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Rusijos atakos Kyjive padariniai visiškai pašalinti, žuvo du žmonės, dar 38 buvo sužeisti / EPA-ELTOS nuotr.

Remiantis galutiniais tarnybos duomenimis, per rusų smūgį Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės, o dar 38 buvo sužeisti, tarp jų – vaikas. Tarnybos psichologai suteikė pagalbą 50-čiai žmonių. Rusijos atakos padarinių likvidavimo procese dalyvavo iš viso 360 gelbėtojų.

Ankstyvą šeštadienio, lapkričio 29-osios, rytą Rusijos pajėgos inicijavo masinę ataką prieš Ukrainą, pasitelkdamos bepiločius orlaivius ir raketas. Vienu iš taikinių tapo Kyjivas. Žala užfiksuota daugiau kaip 17-oje vietų septyniuose miesto rajonuose. Keliose vietose kilo gaisrai.

 

 

