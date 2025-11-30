Rusijos atakos Kyjive padariniai visiškai pašalinti, žuvo du žmonės, dar 38 buvo sužeisti

Remiantis galutiniais tarnybos duomenimis, per rusų smūgį Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės, o dar 38 buvo sužeisti, tarp jų – vaikas. Tarnybos psichologai suteikė pagalbą 50-čiai žmonių. Rusijos atakos padarinių likvidavimo procese dalyvavo iš viso 360 gelbėtojų.
Ankstyvą šeštadienio, lapkričio 29-osios, rytą Rusijos pajėgos inicijavo masinę ataką prieš Ukrainą, pasitelkdamos bepiločius orlaivius ir raketas. Vienu iš taikinių tapo Kyjivas. Žala užfiksuota daugiau kaip 17-oje vietų septyniuose miesto rajonuose. Keliose vietose kilo gaisrai.