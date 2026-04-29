JT: nuo karo pradžios Iranas sulaikė 4 tūkst. žmonių, įvykdė 21 mirties bausmę

JT žmogaus teisių biuras (OHCHR) nurodė, kad nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelio smūgiai pradėjo karą, mažiausiai devyniems asmenims mirties bausmė įvykdyta dėl anksčiau šiemet Iraną sukrėtusių protestų, dar 10 – dėl įtariamos narystės opozicinėse grupėse, o dviem – dėl kaltinimų šnipinėjimu.
OHCHR pridūrė, kad, manoma, dėl su nacionaliniu saugumu susijusių priežasčių buvo įkalinta daugiau nei 4 tūkst. žmonių.
Pasak biuro, daugelis sulaikytųjų tapo priverstinio dingimo, kankinimų ar „žiauraus, nehumanistinio ir žeminančio elgesio“ aukomis, įskaitant priverstinius prisipažinimus, kartais transliuojamus per televiziją, ir inscenizuotas mirties bausmes.
„Esu pasibaisėjęs, kad, be ir taip sunkių konflikto padarinių, pareigūnai toliau griežtais ir žiauriais būdais atima iš Irano žmonių jų teises“, – išplatintame pranešime teigė JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas).
„Karo metu grėsmės žmogaus teisėms eksponentiškai išauga. Tačiau net ir ten, kur remiamasi nacionaliniu saugumu, žmogaus teisės gali būti ribojamos tik ten, kur tai griežtai būtina ir proporcinga“, – teigė jis.
„Raginu pareigūnus sustabdyti visus tolesnius mirties bausmės vykdymus, paskelbti mirties bausmės taikymo moratoriumą, visiškai užtikrinti tinkamo proceso ir teisingo bylos nagrinėjimo garantijas bei nedelsiant paleisti savavališkai įkalintus asmenis“, – tvirtino JT pareigūnas.
OHCHR teigė, kad dideliam skaičiui žmonių, įskaitant vaikus, vis dar gresia mirties bausmė pagal Irano „platų ir neaiškų nusikaltimų nacionaliniam saugumui apibrėžimą“.
Agentūra nurodė, kad kaltinamiesiems dažnai taikomi pagreitinti teismo procesai, o kai kurie teismo nuosprendžiai protestuotojams, įskaitant mažiausiai devynis, kuriems buvo įvykdyta mirties bausmė, pranešama, buvo pagrįsti prievarta išgautais prisipažinimais.
Tuo tarpu dešimtys kalinių, įskaitant advokatę Nasrin Sotoudeh (Nasrin Sotudę), 2012 metais laimėjusią Europos Parlamento (EP) Sacharovo žmogaus teisių premiją, buvo perkelti į nežinomas vietas.
Kelių žmogaus teisių grupių, įskaitant „Amnesty International“, duomenimis, Iranas kasmet įvykdo mirties bausmę daugiau žmonių nei bet kuri kita šalis, išskyrus Kiniją.
V. Turkas taip pat pasmerkė baisias sąlygas Irano kalėjimuose, kur sulaikytieji kenčia nuo įstaigų perpildymo ir „didelio maisto, vandens, higienos reikmenų, vaistų ir medicininės priežiūros trūkumo“.
Pasak OHCHR, kovo 18 dieną Čabaharo kalėjime prieš sulaikytuosius, protestavusius dėl užsitęsusio maisto dalijimo sustabdymo, buvo panaudotas mirtinas smurtas.
„Saugumo pajėgos, susidūrusios su protestuotojais, pranešama, nužudė mažiausiai penkis ir sužeidė 21 asmenį“, – nurodė agentūra.
OHCHR teigimu, interneto ryšys Irane buvo beveik visiškai išjungtas 61 dieną – tai vienas ilgiausių kada nors pasaulyje užfiksuotų išjungimų.
„Tai atima iš žmonių visoje šalyje galimybę gauti gyvybiškai svarbią informaciją, nutildo nepriklausomus balsus ir daro didžiulę socialinę bei ekonominę žalą“, – sakė V. Turkas.
„Tai sunkina ir taip nestabilią humanitarinę bei ekonominę padėtį, todėl tai turi būti nedelsiant atšaukta“, – tvirtino jis.
