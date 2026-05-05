 JT: nuo paliaubų pradžios Libane žuvo mažiausiai 380 žmonių

2026-05-05 16:01
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, nuo oficialių paliaubų tarp Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“ grupuotės pradžios Libane žuvo mažiausiai 380 žmonių. Tai antradienį Ženevoje pranešė JT pabėgėlių agentūra (UNHCR).

Žmonės susiduria su tolesniais Izraelio oro antskrydžiais, apšaudymu, naikinimu, nurodymais evakuotis, draudimais grįžti į tam tikras teritorijas ir judėjimo ribojimais, teigiama pranešime UNHCR kalbėjo apie naujus perkėlimus ir sparčiai augantį humanitarinį poveikį.

Tūkstančiai šeimų nuo paliaubų mėgino grįžti į savo gimtuosius regionus ir sugrįžę susidūrė su liūdna realybe: sugriautais namais ir infrastruktūra, elektros ir vandens tiekimo sutrikimais, apgadintomis ar neveikiančiomis sveikatos  įstaigomis bei mokyklomis.

UNHCR duomenimis, 310 tūkst. Libane gyvenusių sirų dėl smurto ir vargo praėjusiomis savaitėmis grįžo į gimtinę. Raudonojo Kryžiaus teigimu, Libane perkėlimai paveikė iš viso 1,2 mln. žmonių.

Vasario pabaigoje JAV ir Izraelis pradėjo Irano puolimą. Teherano sąjungininkė Libano „Hezbollah“ grupuotė kovo pradžioje pradėjo atakuoti Izraelį. Šio  kariuomenė tada ėmėsi intensyvių smūgių Libane.

