JT reikalauja, kad Izraelis užkirstų kelią genocidui Gazos Ruože

JT žmogaus teisių biuras savo naujausioje ataskaitoje pažymėjo, kad nuo karo pradžios 2023 metų spalį Izraelio veiksmai Gazos Ruože buvo susiję su „šiurkščiais tarptautinės teisės pažeidimais“, kurie daugeliu atvejų prilygo „karo nusikaltimams ir kitoms žiaurioms nusikalstamoms veikoms“.
JT žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) ataskaitoje dėl Izraelio paragino užtikrinti, kad būtų laikomasi Tarptautinio Teisingumo Teismo 2024 metų nutarties, kurioje reikalaujama imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias genocido aktams Gazos Ruože.
Anot jo, Izraelis turėtų „nedelsdamas užtikrinti, kad jo kariuomenė nevykdytų genocido aktų, (ir imtis) visų priemonių, siekiant užkirsti kelią kurstymui vykdyti genocidą ir už (šį kurstymą) bausti“.
Ataskaitoje, apimančioje laikotarpį nuo 2023 metų spalio 7 dienos, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ surengė beprecedentį išpuolį Izraelio teritorijoje ir išprovokavo karą Gazos Ruože, iki 2025 metų gegužės, taip pat smerkiami „rimti pažeidimai“, įskaitant kai kuriuos pažeidimus, prilygstančius karo nusikaltimams, kuriuos pirminio išpuolio metu ir po jo padarė ginkluotos palestiniečių grupuotės.
Per minėtą „Hamas“ ataką Izraelio pusėje žuvo 1 221 žmogus, dauguma jų – civiliai, rodo naujienų agentūros AFP sukaupti oficialūs duomenys.
Pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į piktnaudžiavimą, kurį patyrė ginkluotų palestiniečių grupuočių pagrobti įkaitai. Daugelis jų pranešė apie kankinimą, seksualinį išnaudojimą ir apie tai, kad ištisus mėnesius buvo laikomi „nežmoniškomis sąlygomis“.
„Dauguma Gazos Ruože žuvusių įkaitų mirė, kol buvo laikomi slaptuose kalėjimuose – juos nužudė pagrobėjai arba jie žuvo dėl aplink juos vykusio konflikto poveikio“, – teigiama ataskaitoje.
„Kolektyvinė bausmė“
Tačiau didžiausias dėmesys ataskaitoje skirtas Izraelio veiksmams Gazos Ruože, kur, remiantis „Hamas“ valdomos teritorijos Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos JT laiko patikimais, per atsakomąją karinę kampaniją žuvo daugiau nei 72 tūkst. žmonių.
Ataskaitoje teigiama, kad didelė dalis šių nužudymų „atrodo neteisėti“.
Joje taip pat pabrėžiama, kad Izraelis „nuolat ir pakartotinai vykdė atakas prieš civilius ar saugomus objektus, įskaitant sveikatos priežiūros ir medicinos įstaigas, bei atakas prieš civilius, įskaitant žurnalistus, civilinės gynybos atstovus, sveikatos priežiūros darbuotojus, humanitarinės pagalbos teikėjus ir policiją“.
Ataskaitoje įspėjama, kad dėl Izraelio veiksmų Gazos Ruože gyvenimo sąlygos didžiojoje teritorijos dalyje tapo „nesuderinamos su palestiniečių, kaip grupės, tolesniu egzistavimu“.
Taip pat teigiama, kad „nereikalingos ir neproporcingos jėgos panaudojimas Vakarų Krante lėmė šimtus neteisėtų nužudymų“.
„Ir Gazos Ruože, ir Vakarų Krante Izraelio karinės ir kitos saugumo pajėgos vykdė masinį priverstinį gyventojų iškeldinimą“, – rašoma ataskaitoje.
Joje teigiama, kad „tyčinis ir neteisėtas didelių Gazos Ruožo plotų sunaikinimas“, kartu su „didelės dalies Vakarų Kranto šiaurės pabėgėlių stovyklų ištuštinimu ir sunaikinimu“ prisidėjo prie palestiniečių išvarymo iš savo namų, „esant aiškiems požymiams, jog Izraelis siekia, kad jie būtų iškeldinti visam laikui“.
Apibendrinant, Izraelio pakartotiniai pažeidimai okupuotose palestiniečių teritorijose rodo tendenciją, kuria siekiama „kolektyviai nubausti palestiniečius“ ir „priverstinai perkelti, ištuštinti bei etniškai išvalyti dideles okupuotų palestiniečių teritorijų dalis“, teigiama ataskaitoje.
„Taip pat buvo pastebėta, kad Izraelio pareigūnai skatina neapykantą ir vartoja įžeidžiančią bei žeminančią kalbą, nukreiptą prieš palestiniečius kaip grupę, ir už tai niekas neatsako“, – įspėjama ataskaitoje.
Žmogaus teisių biuras pabrėžė, jog būtina užtikrinti „tinkamą atsakomybę“ už visus ataskaitoje išvardytus pažeidimus per „patikimas ir nešališkas teismines institucijas“.
„Tuo tarpu visi susiję įrodymai (turi būti) surinkti, išsaugoti ir ištirti“, – pabrėžiama ataskaitoje.
Naujausi komentarai