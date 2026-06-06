Juodojoje jūroje po išpuolio nuskendo Turkijos žvejybos laivas, yra žuvusiųjų

Pakrančių apsaugos tarnyba išplatintame pranešime nurodė, kad netoli Sevastopolio krantų buvo užpultas ir nuskendo su Turkijos vėliava plaukiojantis žvejybos laivas „DURU 67“.
Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie išpuolio aplinkybes ir nenurodė atsakingų asmenų.
Netoliese buvęs kitas žvejybos laivas evakavo penkis sužeistus žvejus iš skęstančio laivo ir pasuko link Inebolu rajono Turkijos šiauriniame Juodosios jūros regione, pranešė pakrančių apsauga.
„Deja, vienas iš sužeistų žvejų, kurio būklė buvo kritinė, evakuacijos metu mirė“, – priduriama pranešime.
Gegužės pabaigoje Turkija įspėjo dėl „nekontroliuojamo eskalavimo“ Juodosios jūros regione po to, kai dronas atakavo Turkijos krovininį laivą.
Ukrainos karinis jūrų laivynas teigė, kad laivą atakavo Rusijos dronas.
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