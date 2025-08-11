 Kabelius Baltijos jūroje pažeidusio tanklaivio įgulos narius Suomija apkaltino diversija

Kabelius Baltijos jūroje pažeidusio tanklaivio įgulos narius Suomija apkaltino diversija

2025-08-11 14:15
BNS inf.

Trys tanklaivio, įtariamo 2024-ųjų gruodį pažeidus povandeninius kabelius Baltijos jūroje ir galimai priklausančio vadinamajam Rusijos šešėliniam laivynui, įgulos nariai apkaltinti įvykdę diversijos išpuolį, pirmadienį pranešė Suomijos prokuratūra.

Kabelius Baltijos jūroje pažeidusio tanklaivio įgulos narius Suomija apkaltino diversija / Scanpix nuotr.

Kuko salose registruoto tanklaivio „Eagle S“, kuris kaltinamas vilkęs inkarą jūros dugnu dešimtis kilometrų, kapitonui, vyresniajam jo padėjėjui ir antrajam kapitono padėjėjui pateikti kaltinimai dėl „nusikalstamos veikos sunkinančiomis aplinkybėmis ir ryšio trikdymo sunkinančiomis aplinkybėmis“, sakoma Suomijos generalinio prokuroro pavaduotojo pareiškime.

Gruodžio 25 dieną buvo pažeistas elektros kabelis „Estlink 2“ ir keturi telekomunikacijų kabeliai, jungiantys Suomiją ir Estiją.

