Karas Artimuosiuose Rytuose: naujausi įvykiai

Prie JAE krantų smogta tanklaiviui
Prie Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) krantų į vieną tanklaivį pataikė nenustatyti sviediniai, pirmadienį pranešė Jungtinės Karalystės (JK) jūrų saugumo agentūra UKMTO. Ji pridūrė, kad visi įgulos nariai yra saugūs.
Incidentas įvyko už 78 jūrmylių į šiaurę nuo JAE miesto al Fudžeiros, nurodė institucija.
JAV lydės laivus Hormuzo sąsiauriu
Sekmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vyksta „labai pozityvios diskusijos“ su Iranu dėl karo užbaigimo. Jis pridūrė, kad JAV pajėgos netrukus pradės lydėti laivus iš blokuojamo Hormuzo sąsiaurio, vykdydamos misiją „Projektas „Laisvė“.
Socialiniame tinkle „Truth Social“ D. Trumpas tai pavadino humanitariniu gestu ir teigė, kad daugelyje įstrigusių laivų „baigiasi maistas“, tačiau nedetalizavo, kaip ši misija veiks.
JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad šiai operacijai pasitelks valdomosiomis raketomis apginkluotus eskadrinius minininkus, daugiau nei 100 orlaivių ir 15 tūkst. karių.
JAV „kišimasis pažeistų paliaubas“
Reaguodamas į D. Trumpo pranešimą, Irano aukšto rango pareigūnas pirmadienį įspėjo, kad Teheranas bet kokį JAV bandymą kištis į Hormuzo sąsiaurio reikalus laikys galiojančių paliaubų pažeidimu.
„Bet koks amerikiečių kišimasis į naująjį Hormuzo sąsiaurio laivybos režimą bus laikomas ugnies nutraukimo pažeidimu“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Irano parlamento Nacionalinio saugumo komisijos vadovas Ebrahimas Azizi.
Iranas vertina JAV atsakymą į planą
D. Trumpui neigiamai įvertinus naujausią Irano taikos pasiūlymą, Irano Revoliucinė gvardija sekmadienį pareiškė, kad JAV turi pasirinkti „neįmanomą“ karinę operaciją arba susitarimą su Teheranu.
Irano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad Teheranas pateikė 14 punktų planą, „skirtą karui užbaigti“. Vašingtonas į jį jau atsakė žinute tarpininkui Pakistanui. Atsakymą Iranas šiuo metu nagrinėja, nurodė ministerija.
Vokietijos kancleris neatsisako bendradarbiavimo su JAV
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas sekmadienį pareiškė, kad neatsisakys bendradarbiavimo su D. Trumpu. Tai jis sakė nepaisydamas ginčo dėl karo Irane ir D. Trumpo pranešimo, kad šioje Europos šalyje dislokuotų JAV karių skaičius bus sumažintas „daug daugiau nei 5 tūkstančiais“.
„Neatsisakau darbo puoselėjant transatlantinius santykius. Taip pat neatsisakau bendradarbiavimo su Donaldu Trumpu“, – sakė F. Merzas visuomeniniam transliuotojui ARD duotame interviu, kuris bus transliuojamas sekmadienio vakarą.
JAV teigimu, blokada dusina Iraną
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas sekmadienį pareiškė, kad JAV dusina Irano vadovybę ekonomine blokada, pradėta kartu su Vašingtono kariniu puolimu „Operation Epic Fury“ (Operacija „Epinis įniršis“).
„Tai prasidėjo praėjusį kovą prezidento Trumpo įsakymu dėl maksimalaus spaudimo, o prieš tris savaites prezidentas davė nurodymą man ir Iždui pradėti „Ekonominį įniršį“, – televizijai „Fox News“ sakė S. Bessentas.
Vokietija reikalauja atverti Hormuzą
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulis sekmadienį telefonu kalbėdamas su kolega Irane Abbasu Araghchi pareikalavo, kad Iranas vėl atvertų Hormuzo sąsiaurį ir atsisakytų savo branduolinių ginklų programos.
„Pabrėžiau, kad Vokietija remia derybomis pagrįstą sprendimą, – apie pokalbį tinkle „X“ rašė J. Wadephulis. – Kaip artimi JAV sąjungininkai, siekiame to paties tikslo: Iranas privalo visiškai ir patikrinamai atsisakyti branduolinių ginklų ir nedelsdamas atverti Hormuzo sąsiaurį, kaip to reikalauja ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.“
Izraelio įspėjimas Libanui
Izraelio kariuomenė išplatino naujus įspėjimus dėl evakuacijos Pietų Libano kaimams, esantiems už jos užimamos teritorijos ribų. Tai padaryta nepaisant paliaubų su Libanu, skirtų sustabdyti kovas su Irano remiama grupuote „Hezbollah“.
Įspėjimas apima daugiau nei 10 kaimų ir miestelių, įskaitant kelis Nabatijos rajone, esančiame į šiaurę nuo Litanio upės.
Libano sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad sekmadienį per Izraelio smūgius Pietų Libane žuvo mažiausiai vienas žmogus, o keturi gelbėtojai buvo sužeisti.
