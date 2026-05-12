Karas Artimuosiuose Rytuose: naujausi įvykiai

„Hezbollah“ vadovas teigia, kad grupuotės ginklai nėra derybų dalis
Irano remiamos islamistų grupuotės „Hezbollah“ vadovas Naimas Qassemas antradienį pareiškė, kad jos ginklai nėra artėjančių Libano ir Izraelio derybų dalis, ir pažadėjo, kad jo kovotojai pavers mūšio lauką „pragaru“ Izraelio pajėgoms.
„Niekas už Libano ribų neturi nieko bendro su ginklais, pasipriešinimu (...). Tai yra Libano vidaus reikalas ir nėra derybų su priešu dalis“, – rašytiniame pareiškime prieš trečiąjį Libano ir Izraelio atstovų derybų raundą Vašingtone teigė N. Qassemas. Derybos planuojamos šį ketvirtadienį ir penktadienį.
Kyla naftos kainos
Įstrigus JAV ir Irano deryboms, pakilo naftos kainos. Rinkose vyravo mišrios nuotaikos, nes kai kurie prekybininkai, regis, nekreipė dėmesio į sąmyšį dėl 10 savaičių trunkančio karo.
Antradienio rytą per prekybą Azijoje „Brent“ rūšies naftos kaina šoktelėjo vienu procentu iki 105 dolerių (89 eurų) už barelį, o WTI rūšies naftos kaina taip pat pakilo vienu procentu iki 99 dolerių (84 eurų) už barelį.
Libanas praneša apie 6 per Izraelio smūgius žuvusius žmones
Per Izraelio smūgius viename Pietų Libano mieste žuvo šeši žmonės, o dar septyni buvo sužeisti, antradienį pranešė valstybinė žiniasklaida. Kovos tęsiasi nepaisant susitarimo dėl paliaubų.
Libano valstybinė Nacionalinė naujienų agentūra (NNA) pranešė, kad pirmadienio naktį Izraelis smogė į namą Kfar Dunine, esančiame maždaug už 95 kilometrų nuo sostinės Beiruto.
WSJ: JAE praėjusį mėnesį atakavo Iraną
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE) praėjusio mėnesio pradžioje įvykdė išpuolių prieš Iraną, sakė šaltiniai leidiniui „The Wall Street Journal“ (WSJ), atskleisdami anksčiau nežinotą šios Persijos įlankos šalies dalyvavimą kare.
Naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patvirtinti JAE atakų, apie kurias pirmadienį pranešė JAV laikraštis. WSJ nenurodė tikslios datos ar laiko, bet teigė, kad smūgiai buvo suduoti maždaug tuo metu, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas balandį paskelbė paliaubas.
Naujos JAV ir JK sankcijos
Jungtinės Valstijos pirmadienį paskelbė naujas sankcijas 12 asmenų ir subjektų, teigdamos, kad jie palengvino Irano naftos pardavimą ir gabenimą į Kiniją.
Šis žingsnis žengtas praėjus kelioms valandoms po to, kai Jungtinė Karalystė (JK) paskelbė savo atskirą sankcijų paketą, ir likus kelioms dienoms iki planuojamo JAV prezidento D. Trumpo vizito Kinijoje.
„Pamokyti“
Irano parlamento pirmininkas pareiškė, kad jo šalies kariuomenė yra pasirengusi „pamokyti“ bet kokį agresorių, po to, kai D. Trumpas įspėjo, jog paliaubos kare Artimuosiuose Rytuose pakibo ant plauko.
„Mūsų ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios reaguoti ir pamokyti už bet kokią agresiją“, – socialiniame tinkle „X“ teigė Mohammadas Bagheras Ghalibafas.
„Bloga strategija ir blogi sprendimai visada veda prie blogų rezultatų – pasaulis tai jau supranta“, – tvirtino jis.
Paliaubos „prijungtos prie gyvybės palaikymo aparatų“
D. Trumpas pirmadienį pareiškė, kad paliaubos su Iranu vos laikosi ir kad jis svarsto galimybę atnaujinti karinio jūrų laivyno vykdomą komercinių laivų lydėjimą per Hormuzo sąsiaurį, siekdamas „visiškos pergalės“ kare.
Šalyje augant spaudimui dėl karo poveikio JAV ekonomikai, D. Trumpas įspėjo, kad savaitgalį Irano atmesti Vašingtono reikalavimai reiškia, jog ir taip trapios paliaubos dabar yra „neįtikėtinai silpnos“.
„Sakyčiau, kad jos yra vienos silpniausių šiuo metu, jos prijungtos prie gyvybės palaikymo aparatų“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė jis.
JAV degalų mokesčio sustabdymas
D. Trumpas teigė planuojantis sustabdyti federalinį benzino mokestį, vartotojams susiduriant su smarkiai išaugusiomis energijos kainomis dėl karo su Iranu.
Mokesčio sustabdymui reikėtų Kongreso, kuriame D. Trumpo Respublikonų partija turi trapią daugumą abejuose rūmuose, sprendimo.
„Didžiausias energetikos šokas“
Karas Artimuosiuose Rytuose sukėlė didžiausią pasaulyje energetikos šoką. Rinkos atsigavimas greičiausiai užtruks iki 2027 metų, net jei Hormuzo blokada bus greitai panaikinta, investuotojams teigė Saudo Arabijos naftos milžinės „Aramco“ generalinis direktorius.
„Pirmąjį ketvirtį prasidėjęs energijos tiekimo šokas yra didžiausias, kokį pasaulis kada nors yra patyręs“, – sakė Aminas H. Nasseras.
„Jei Hormuzo sąsiauris atsidarys šiandien, rinkai subalansuoti vis tiek prireiks mėnesių, o jei jo atidarymas bus atidėtas dar kelioms savaitėms, normalizacija truks iki 2027 metų“, – tvirtino jis.
JT įspėja dėl bado krizės
Dešimtims milijonų žmonių gali grėsti badas, jei per Hormuzo sąsiaurį netrukus nebus leista gabenti trąšų, naujienų agentūrai AFP teigė Jungtinių Tautų (JT) darbo grupės, kurios tikslas – užkirsti kelią gresiančiai humanitarinei krizei, vadovas.
Maždaug trečdalis pasaulio trąšų paprastai gabenama per šį svarbų vandens kelią Persijos įlankoje, kurį užblokavo Iranas.
„Turime kelias savaites, kad užkirstume kelią tam, kas greičiausiai bus didžiulė humanitarinė krizė“, – interviu AFP sakė JT Projektų valdymo biuro (UNOPS) vykdomasis direktorius ir darbo grupės vadovas Jorge Moreira da Silva.
