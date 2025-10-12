Kariuomenės vadas: Izraelio karinis spaudimas lėmė „pergalę“ prieš „Hamas“

„Per pastaruosius dvejus metus taikytas karinis spaudimas ir papildomos diplomatinės priemonės yra pergalė prieš „Hamas“, – sakė E. Zamiras per televiziją transliuotame pareiškime.
„Mes ir toliau veiksime, kad suformuotume tokią saugumo realybę, kuri užtikrintų, kad Gazos Ruožas nebekeltų grėsmės Izraelio valstybei ir jos civiliams gyventojams (...). Vykdydami savo operacijas, mes keičiame Artimuosius Rytus ir savo saugumo strategiją ateinantiems metams“, – pridūrė jis.
Tokius pareiškimus jis išsakė Izraeliui ir „Hamas“ ruošiantis įkaitų ir palestiniečių kalinių apsikeitimui pirmadienį.
Izraelis tikisi įkaitų paleidimo Gazos Ruože ankstyvą pirmadienio rytą
Izraelis tikisi, kad visi Gazos Ruože laikomi įkaitai bus paleisti anksti pirmadienį, sekmadienį pranešė ministro pirmininko biuro atstovė spaudai ir pridūrė, kad visi gyvi likę įkaitai turi būti paleisti vienu metu.
Tik po to, kai jie pasieks Izraelį, galės būti paleisti palestiniečių kaliniai, teigė ji.
„Mūsų įkaitų išlaisvinimas prasidės ankstyvą pirmadienio rytą. Tikimės, kad visi 20 mūsų gyvų įkaitų bus išlaisvinti vienu metu ir perduoti Raudonajam Kryžiui bei pervežti šešiomis ar aštuoniomis transporto priemonėmis“, – žurnalistams sakė Shosh Bedrosian (Šoš Bedrosian).
„Palestiniečių kaliniai bus paleisti, kai Izraelis gaus patvirtinimą, kad visi mūsų įkaitai, kurie turi būti paleisti rytoj, yra perėję sieną į Izraelį“, – taip pat teigė ji.
Ankstesnių paliaubų metu kai kurių įkaitų tapatybės buvo patvirtintos po jų grįžimo į Izraelį.
Sh. Bedrosian sakė, kad laukiant tapatybės nustatymo palestiniečių kaliniai bus susodinti į autobusus, paruoštus išvykti.
„Kai tik gausime patvirtinimą, kad jie (įkaitai) pateko į Izraelio teritoriją, autobusai išvyks ir pradės kelionę“, – teigė ji.
„Hamas“ pirmadienio rytą pradės paleidinėti Gazos Ruože laikomus Izraelio įkaitus, pranešė vienas iš palestiniečių kovotojų grupuotės pareigūnų, o tai įvyks prieš tarptautinį viršūnių susitikimą Egipte dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) taikos plano regionui.
Pagal pirmąjį susitarimo etapą „Hamas“, kurio mirtinas išpuolis prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną įžiebė konfliktą, paleis 47 įkaitus, iš kurių 20, Izraelio manymu, vis dar yra gyvi, mainais į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
Taip pat tikimasi, kad grupuotė perduos 2014 metais per ankstesnį karą Gazos Ruože nužudyto kario palaikus.
250 palestiniečių kalinių, kuriuos ketinama paleisti, yra sulaikyti dėl saugumo priežasčių, įskaitant daugelį nuteistų už izraeliečių nužudymą, o apie 1,7 tūkst. kalinių buvo sulaikyti Izraelio kariuomenės Gazos Ruože prasidėjus karui.
Izraelis nesiųs savo atstovo į viršūnių susitikimą, kurį pirmadienį Šarm aš Šeiche surengs D. Trumpas ir jo kolega iš Egipto Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis), teigė izraeliečių premjero biuro atstovė spaudai.
„Joks Izraelio pareigūnas nedalyvaus“, – naujienų agentūrai AFP sakė Sh. Bedrosian.
J. D. Vance'as prakalbo apie Izraelio įkaitų paleidimą
JAV viceprezidentas J.D. Vance'as (Dž. D. Vansas) sekmadienį pareiškė, kad likusių islamistų grupuotės „Hamas“ laikomų Izraelio įkaitų išlaisvinimas yra visiškai priartėjęs, ir pažadėjo, kad D. Trumpo administracija darys visą reikiamą spaudimą, kad ateityje Gazos Ruože būtų užtikrintas stabilumas.
„Tai turėtų įvykti bet kurią akimirką“, – sakė viceprezidentas televizijos „NBC News“ laidoje „Meet the Press“, paklaustas dėl įkaitų paleidimo laiko.
Vėliau televizijos ABC laidoje „This Week“ jis pridūrė: „Tikimės, kad per artimiausias 24 valandas, tikriausiai rytoj anksti ryte JAV laiku, o Izraelyje, žinoma, tai bus vėliau.“
CBS laidoje „Face the Nation“ paklaustas, ar Vašingtonas yra pasiryžęs toliau daryti spaudimą, kad stabilizuotų padėtį Artimuosiuose Rytuose, J. D. Vance'as atsakė: „Prireiks nuoseklaus poveikio ir nuoseklaus spaudimo iš Jungtinių Valstijų prezidento pusės.“
Kalbėdamas keliose sekmadienio ryto pokalbių laidose, J. D. Vance'as taip pat pabrėžė, kad į Izraelį siunčiami 200 amerikiečių karių bus atsakingi už paliaubų Gazos Ruože stebėseną ir niekada neturėjo atlikti jokio kovinio vaidmens.
J. D. Vance'as pridūrė, kad JAV kariai dislokuoti palestiniečių teritorijoje nebus.
„Tai viskas, kas įmanoma, pradedant užtikrinimu, kad Izraelio kariai laikytųsi sutartos linijos, užtikrinimu, kad „Hamas“ nepuola nekaltų izraeliečių, ir baigiant viskuo, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad mūsų sukurta taika iš tikrųjų būtų palaikoma ir išliktų“, – sakė J. D. Vance'as ABC laidoje.
„Tačiau mintis, kad mes ketiname turėti karių Gazos (Ruože), Izraelyje, tai nėra mūsų ketinimas, tai nėra mūsų planuose“, – teigė jis.
Šaltiniai: „Hamas“ Izraelio reikalauja išlaisvinti septynis palestiniečių lyderius
Islamistų grupuotė „Hamas“ primygtinai reikalauja, kad į kalinių, kuriuos Izraelis turi paleisti pagal paliaubų Gazos Ruože susitarimą, sąrašą būtų įtraukti septyni aukšto rango palestiniečių lyderiai, sekmadienį naujienų agentūrai AFP teigė derybininkams artimi šaltiniai.
„Hamas“ primygtinai reikalauja, kad į galutinį sąrašą būtų įtraukti septyni aukšto rango lyderiai, visų pirma Marwanas Barghouti (Marvanas Bargutis), Ahmadas Saadatas (Ahmadas Sadatas), Ibrahimas Hamedas ir Abbasas al Sayyedas (Abasas Sajedas)", – sakė šaltinis.
Tai patvirtino ir kitas šaltinis.
Pirmasis šaltinis taip pat teigė, kad „Hamas“ ir su ja susijusios kovotojų grupės „baigė visus parengiamuosius darbus“, kad perduotų Izraeliui visus Gazos Ruože laikomus gyvus ir kai kuriuos žuvusius įkaitus.
