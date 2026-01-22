Keturi astronautai po misijos atsidūrė ligoninėje: NASA slepia priežastis

Nežinoma vieno iš TKS įgulos narių liga privertė „NASA“ priimti sprendimą anksčiau laiko nutraukti misiją ir grąžinti astronautus iš orbitos. Dėl šios priežasties nuolatinė Tarptautinės kosminės stoties įgula laikinai sumažėjo iki minimaliai reikalingų trijų narių.
Nors sveikatos problemų patyrė tik vienas astronautas, kurio vardas neskelbiamas, visi keturi „Crew-11“ misijos nariai buvo priversti anksčiau laiko baigti darbą stotyje. Jų sugrįžimas buvo planuotas vasario viduryje, tačiau faktiškai įgula į Žemę sugrįžo sausio 15 dieną.
Kokia astronautų sveikatos būklė?
„NASA“ teigimu, po nusileidimo astronautai sraigtasparniu buvo nuskraidinti į ligoninę San Diege, kur jiems atlikta papildoma medicininė apžiūra. Vėliau visi keturi įgulos nariai buvo perkelti į Džonsono kosmoso centrą Hiustone, kur jiems atliekama reabilitacija ir tolesni sveikatos tyrimai.
Kosmoso agentūra patvirtino, kad visų astronautų sveikatos būklė yra stabili, tačiau detalių apie ligos pobūdį neatskleidžia, motyvuodama privatumo apsauga.
Rimti medicininiai incidentai TKS – itin reti
Šis atvejis laikomas išskirtiniu ir dar kartą atkreipia dėmesį į medicininės pagalbos ribotumą kosmose. Orbitoje, šimtus kilometrų virš Žemės paviršiaus, nėra galimybių suteikti sudėtingo gydymo ar atlikti išsamių medicininių procedūrų.
Nors astronautai yra apmokyti suteikti pirmąją medicininę pagalbą, jie nėra profesionalūs gydytojai, o dauguma sprendimų priimami nuotoliniu būdu, konsultuojantis su specialistais Žemėje.
„NASA“ teigimu, tai pirmas kartas nuo 2000 metų, kai prireikė skubios medicininės įgulos evakuacijos iš Tarptautinės kosminės stoties dėl ligos. Dažniausiai kosmose fiksuojamos sveikatos problemos yra palyginti lengvos – odos sudirgimai, nosies užgulimas, miego sutrikimai ar nedideli sužalojimai.
Ilgalaikis buvimas mikrogravitacijos sąlygomis taip pat gali turėti įtakos regėjimui, kraujospūdžiui ir raumenų būklei.
Kol kas neaišku, ar visuomenė sulauks daugiau informacijos apie šį incidentą. „NASA“ pabrėžia, kad sprendimas nutraukti misiją buvo prevencinis – kosmose nebuvo galimybių suteikti tinkamą gydymą.
Primename, kad sausio 15 dieną „Crew-11“ įgula – Mike’as Fincke’as, Zena Cardman, Kimiya Yui ir Olegas Platonovas – po 167 dienų Tarptautinėje kosminėje stotyje nusileido Ramiajame vandenyne netoli San Diego. Evakuaciją lėmė vieno iš astronautų liga, kurios detalių agentūra neatskleidžia.
