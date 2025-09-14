Koncerte – atlikėjo patyčios ir džiaugsmas dėl Charlie Kirko mirties: ilsėkis ramybėje, š*do gabale

Anglų grupė dažnai garsėja kompromituojančiais pasisakymais. Šią vasarą per pasirodymą Glanstonburyje, tiesioginėje BBC televizijos transliacijoje, šaukė „Mirtis Izraelio kariams“.
Šį kartą grupė netylėjo ir savo koncerte Nyderlanduose.
Prieš atlikdamas kūrinį, grupės lyderis miniai pasakė: „Noriu skirti šią dainą visiškam š*do gabalui“, rašoma portale „DailyMail“.
Tada jis linksmai pareiškė: „Jei kalbi š*dą, gausi į dantis. Ilsėkis ramybėje, Charlie Kirkai, tu š*do gabale.“ Tuo pačiu scenoje vaizdžiai buvo demonstruojama Palestinos vėliava.
Tai įvyko vos kelios dienos po to, kai Ch. Kirkas, konservatyvios jaunimo organizacijos „Turning Point USA“ generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų, buvo žiauriai nušautas per koledžo renginį Jutoje. Jis paliko žmoną ir du mažamečius vaikus.
Šį baisų nusikaltimą pasmerkė beveik visas politinis spektras, nors kai kurie kairieji socialinių tinklų fanatikai šventė žmogžudystę – kai kurie lygino jį su Adolfu Hitleriu ir netgi teigė, kad jis „nusipelnė“ savo likimo. Grupės lyderis B. Vylan buvo apibūdinamas kaip neatgailaujantis ir konfrontuojantis nuo pat akimirkos, kai žengė į sceną, iššaukiamai klausdamas minios, „ar patalpoje yra snaiperių“.
Po pasirodymo Glanstonburyje, koncertų salės ir festivaliai patyrė vis didesnį spaudimą nebekviesti „Bob Vylan“ į renginius dėl jų elgesio scenoje.
„Paradiso“ salė Nyderlanduose, kur vyko koncertas, pripažino prieštaringą grupės reputaciją, teigdama, kad „aktyvizmas yra neatskiriamai susijęs su „Bob Vylan“.
Du muzikantai, kurie atidžiai saugo savo tikrąsias tapatybes, reikalauja, kad jie būtų vadinami „Bobby Vylan“, reperiu ir dainininku, ir „Bobbie Vylan“, būgnininku – jų vardai yra užuomina į JAV dainininką-dainų autorių ir Nobelio laureatą Bobą Dylaną.
Anglijos Ipswicho mieste užaugusi pankų grupė anksčiau buvo atmesta įrašų kompanijų kaip „pernelyg ekstremali“, o anksčiau buvo nufilmuota, kaip grasino savo pačių gerbėjams.
