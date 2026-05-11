 Kraupi tragedija: žmogų įsiurbė lėktuvo variklis

2026-05-11 11:36
Eglė Radušytė (LNK)

Anapus Atlanto, Denverio oro uoste – šokiruojantis aviacijos incidentas. Lėktuvas, kildamas ant tako, partrenkė žmogų. Šis žuvo, įsiurbtas į variklį.

Kraupi tragedija: žmogų įsiurbė lėktuvo variklis / Scanpix nuotr.

Riedėdamas taku ir jau ruošdamasis kilti į Los Andželą, lėktuvas partrenkė žmogų. Nelaimė įvyko prieš vidurnaktį – nežinomas vyras bėgdamas kirto kilimo ir tūpimo taką.

Pilotai iškart pasiuntė tokį nelaimės signalą dispečerių bokštui:

„Reisas 4345. Stojame ant tako. Ką tik kažką partrenkėme, dega variklis“, – pranešė pilotai.

Nelaimėlis žuvo, įsiurbtas į variklį.

„Mes jau kone kilome, lėkėme gana greitai – man atrodė, lėktuvas jau plėšiasi nuo žemės, kai staiga – smūgis. Išgirdome kažką panašaus į sprogimą, sėdėjau prie sparno. Aš pasižiūrėjau į dešinę ir matau degantį sparną, girdėjosi sprogimo garsai, tai siaubinga“, – pasakojo keleivis Jose Cervantes.

Lėktuvo reisas nutrauktas, keleiviai iš orlaivio evakuoti avariniais trapais. Gaisrą variklyje pavyko greitai užgesinti. Oro linijų „Frontier“ lėktuvu iš viso skrido 224 keleiviai ir 7 įgulos nariai.

Lengvai nukentėjo tik vienas keleivis. Kiek žinoma, žuvusysis nebuvo oro uosto darbuotojas – jis peršoko oro uosto tvorą ir po poros minučių buvo partrenktas. Vyksta tyrimas.

