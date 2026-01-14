 Kraupus radinys vieno namo kieme šokiravo net patyrusius policijos pareigūnus

Kraupus nusikaltimas įvyko Alabamos valstijoje (JAV), kai trys asmenys žiauriai nužudė apie 30 šunų, dar 24 keturkojus policijos pareigūnai rado itin išsekusius.

Šių metų sausio 12 d., pirmadienį, apie 10.45 val. vietos laiku, Lee apygardos šerifo biuro Tyrimų skyrius sulaukė sunerimusio gyventojo pranešimo apie galimą žiaurų elgesį su gyvūnais. Pranešta, kad incidentas galėjo įvykti Lee Road 146 gatvės 8100-ajame kvartale, Lee apygardoje, Alabamos valstijoje.

Lee apygardoje suimti trys asmenys po to, kai vieno namo kieme buvo rasti 29 negyvi šunys, sudėti į plastikinius maišus. Kaip pranešė Lee apygardos šerifo biuras, namo viduje pareigūnai aptiko dar 24 gyvus, tačiau itin išsekusius šunis. Juos globoti paėmė Lee apygardos Gyvūnų kontrolės tarnyba, pranešė AL.com.

Tarp plastikiniuose maišuose rastų negyvų keturkojų buvo šuniukų ir suaugusių šunų.

Lee apygardos šerifo biuro Tyrimų skyriaus nuotr.

63-ejų Curtis Dewayne’as Haralsonas, 54-erių Patricia Ann Sims ir 27-erių Tiffany Ann Sims buvo sulaikyti ir nugabenti į Lee apygardos kalėjimą. Šiuo metu tyrimas tęsiamas, o pareigūnai neatmeta galimybės, kad visiems trims asmenims bus pareikšti kaltinimai dėl sunkaus nusikaltimo.

