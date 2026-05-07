Maskva perspėjo užsienio šalių diplomatus Kyjive, kad smogs Ukrainos sostinei, jei Ukraina taikysis į jos gegužės 9-osios minėjimą.
„Taip, kalbame apie gegužės 8 ir 9 d.“, – nurodė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, naujienų agentūros AFP paklaustas, ar paliaubos įsigalios vidurnaktį.
Sulaukęs klausimo apie Ukrainos paliaubas gegužės 6 d., D. Peskovas sakė, kad „Rusija į tai nereagavo“. Tai buvo atsakomasis Kyjivo, kuris savo ruožtu atmetė Maskvos reikalavimą nutraukti kovas per gegužės 9-osios paradą kaip „visišką cinizmą“, pasiūlymas.
D. Peskovas tvirtino, kad Rusijos saugumo tarnybos ruošiasi šeštadienį vyksiančiam renginiui, „ypač atsižvelgiant į teroristinę grėsmę“, kurią kelia Ukraina.
Kyjivas pastarosiomis dienomis smogė Rusijos miestams bepiločiais orlaiviais net Urale.
D. Peskovas taip pat teigė, kad interneto išjungimai, kurie sukėlė tam tikrą rusų susirūpinimą, Maskvoje yra „būtini“.
„Jie įgyvendinami siekiant užtikrinti piliečių saugumą, o tai yra absoliutus prioritetas“, – tikino jis.
Maskva šiais metais sumažino savo gegužės 9-osios parado, kuriuo minima pergalė prieš nacistinę Vokietiją 1945 m., mastą, nes Ukraina surengė smūgius giliau Rusijos teritorijoje.
Ji pirmą kartą per beveik 20 metų iš renginio pašalino karinę techniką.