Kruizinę kelionę paženklino mirtis

Virusą platina graužikai
Pasak BBC portale pateikiamo straipsnio „Trys mirtys per įtariamą viruso protrūkį Atlantu plaukusiame laive“ (angl. „Three dead in suspected virus outbreak on Atlantic cruise ship“), net trys žmonės paliko šį pasaulį laive „MV Hondius“ jo keleivius, kaip įtariama, užklupus vadinamajam hantavirusui.
Anot portalo irishtimes.com straipsnio „Klausimai ir atsakymai dėl hantaviruso: kokia infekcija kruiziniame laive pražudė tris žmones“ (angl. „Hantavirus Q&A: What is the infection that has killed three people on a cruise ship?“, 2026 05 04), hantavirusai yra daugiausia graužikų platinama virusų grupė.
Pelės, žiurkės ir pelėnai yra įprasti šių virusų „rezervuarai“, tačiau šioje virusų grupėje yra net 24 rūšys, galinčios sukelti ligas žmonėms (iš viso yra žinomos 38 rūšys).
Paprastai hantavirusais žmonės užsikrečia per kontaktą su graužikų išmatomis, šlapimu, seilėmis arba įkandus ar įdrėskus užsikrėtusiam gyvūnui.
Teigiama, kad skirtingos virusų rūšys gali sukelti skirtingus simptomus.
Vieni hantavirusai gali sukelti stiprius galvos, nugaros ir pilvo skausmus, karščiavimą, netgi pažeisti inkstus.
Kiti – į gripą panašius simptomus, kurie baigiasi kvėpavimo nepakankamumu.
Laive – mirtinas protrūkis
Pasak minėtos BBC publikacijos, „MV Hondius“ yra kelionių bendrovės „Oceanwide Expeditions“ valdomas 107,6 m ilgio laivas, jame yra 80 kajučių, kuriose gali tilpti 170 keleivių ir 57 įgulos nariai.
Laive dar yra 13 gidų ir vienas gydytojas.
Laineris kovo 20 d. išplaukė iš pietinės Argentinos ir gegužės 4 d. baigė kelionę Žaliojo Kyšulio salose netoli Vakarinės Afrikos pakrantės.
Anot straipsnyje cituojamos Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO, angl. The World Health Organization), laive buvo patvirtintas bent vienas hantaviruso atvejis (neskaitant penkių įtariamų).
Publikacijoje taip pat tvirtinta, kad bent vienas žmogus (69 m. Jungtinės Karalystės pilietis) buvo nusiųstas į Johanesburgo (Pietų Afrika) ligoninės intensyvios terapijos skyrių.
Iš viso šioje kelionėje plaukė apie 150 keleivių iš įvairių valstybių.
Teigiama, kad per ją mirė pagyvenusi olandų pora ir dar vienas jų tautietis.
70 m. vyras staiga susirgo ir mirė Šv. Elenos saloje, o 69 m. moteris buvo atgabenta į Johanesburgo ligoninę, kurioje ir paliko šį pasaulį.
Ketina tęsti kelionę
Kaip informavo „Elta“, du sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai, nukentėję nuo mirtino hantaviruso protrūkio, per Žaliąjį Kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas esą galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas.
Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nurodė, kad laivas Kanarų salas turėtų pasiekti per tris ar keturias dienas, tačiau konkretaus uosto nenurodė.
„Atvykus į vietą, įgula ir keleiviai bus tinkamai apžiūrėti, jais bus pasirūpinta ir jie bus pervežti į atitinkamas jų šalis“, – teigiama pranešime.
Ispanijos SAM nurodė, jog PSO paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta, turinti reikiamus medicininius pajėgumus.
Nyderlandų operatorius „Oceanwide Expeditions“ užsiminė, kad sprendimas jau aiškėja: planuojama evakuoti du sergančius įgulos narius į Nyderlandus „skubiai medicininei pagalbai“ kartu su trečiu asmeniu, turėjusiu artimą kontaktą su mirusiu piliečiu.
PSO taip pat patvirtino, kad rengiami medicininės evakuacijos planai.
Kai evakuacija bus baigta, „MV Hondius“ esą galės tęsti savo maršrutą.
„Oceanwide Expeditions“ nurodė, kad laivas planuoja plaukti į šiaurę, į Kanarų salas, Gran Kanariją arba Tenerifę, o tai užtruks tris dienas.
