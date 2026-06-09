Kubos sostinę Havaną supurtė žemės drebėjimas

JAV geologijos tarnyba pranešė, kad žemės drebėjimas buvo 6,1 balo stiprumo ir įvyko maždaug už 100 kilometrų nuo vakarinio salos pakraščio.
Apie nukentėjusiuosius ar didelę žalą nepranešama.
Žmonės būriavosi Havanoje, tikrindami savo telefonus po drebėjimo, kuris, pasak Kubos pareigūnų, buvo juntamas „visuose šalies vakaruose“.
„Iš pradžių man tiesiog svaigo galva – net nepagalvojau, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvau patyrusi“, – AFP sakė 47 metų ekonomistė Carmel Delgado (Karmel Delgado).
„Tačiau kai supratome, kas tai gali būti, greitai išėjome“, – teigė ji.
AFP žurnalistai net Floridoje taip pat pajuto drebėjimą.
JAV įspėjimo apie cunamius centras atmetė didelio cunamio grėsmę po žemės drebėjimo.
Tačiau, pasak jo, pakrantėse netoli epicentro buvo „labai maža tikimybė“ sulaukti cunamio bangų.
41 metų aktorius Francisas Ruizas (Fransisas Ruisas) įrašinėjo radijo dramą penkto aukšto studijoje istoriniame Havanos centre, kai pajuto drebėjimą.
„Įrašinėjome biure ir staiga stalas pajudėjo, o mes visi susižvalgėme“, – AFP pasakojo F. Ruizas.
„Pastatas sudrebėjo, ir tuomet kilo chaosas, visi bėgo laiptais žemyn“, – pridūrė jis.
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