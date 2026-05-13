Kyjive sulaikytas dezertyras, registravęs „Starlink“ terminalus rusams

Užduotį Rusijos Federacijai atliko užverbuotas šauktinis, dezertyravęs iš karinio dalinio Charkivo srityje.
Pabėgęs iš savo dalinio, dezertyras slėpėsi nuomojamuose butuose sostinėje, tuo pačiu metu ieškodamas greitų pinigų specializuotuose „Telegram“ kanaluose. Viename „Telegram“ programėlės pokalbyje jis patraukė Rusijos žvalgybos pareigūnų dėmesį, jie pasiūlė pinigų mainais už bendradarbiavimą.
Jų prašymu agentas pirmiausia užregistravo „Starlink“ stotį savo vardu, naudodamasis duomenimis, kuriuos jam pateikė tvarkytojas Rusijoje.
Tada įtariamoji, to nežinodama, pasinaudojo pažįstamu asmeniu, kuris, jo prašymu, užregistravo kitą terminalą savo vardu.
Vėliau nusikaltėlis planavo užverbuoti dar 20 žmonių dėl palydovinio ryšio stočių Rusijos ginkluotoms grupuotėms patikrinimo.
Ukrainos saugumo tarnybos pareigūnai sulaikė agentą pašto operatoriaus skyriuje, kur jis planavo užregistruoti kitą „Starlink“ terminalą. Visi įtariamojo registruoti terminalai buvo užblokuoti. Per kratas jo gyvenamojoje vietoje buvo rastas mobilusis telefonas su įrodymais apie jo darbą Rusijai.
Tarnybos tyrėjai pranešė agentui, kad jis įtariamas išdavyste, įvykdyta karo padėties metu. Įtariamasis yra sulaikytas. Jam gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos su turto konfiskavimu.
Taip pat pranešta, kad Ukrainos saugumo tarnyba Donecko srityje sulaikė Rusijos agentą, koordinavusį Rusijos smūgius Slovjanske.