Latvijoje dingo Kanados karys

Šią informaciją NAF gavo iš Kanados jungtinės operacijų vadavietės. Pradėta dingusio kario paieška.
Valstybės policija, bendradarbiaudama su Kanados ginkluotųjų pajėgų karo policija ir padedama NATO daugianacionalinės brigados Latvijoje bei NAF, vadovauja tyrimui pasitelkdama visus turimus išteklius, sakoma NAF pareiškime.
Apie dingusio kario dingimą pranešta jo šeimai.
„Mintimis esame su kario šeima ir artimaisiais“, – teigė NAF, kuri, motyvuodama šeimos privatumu ir nenorėdama trukdyti tyrimui, nepateikė daugiau informacijos apie dingimą, įskaitant tai, ar karys dingo atlikdamas tarnybines pareigas, ar laisvalaikiu už karinių objektų ribų.
