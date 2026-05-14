Lėktuvo katastrofą išgyvenę žmonės kelias valandas plūduriavo vandenyne

Gelbėtojai iškėlė 11 suaugusių Bahamų salų gyventojų iš gelbėjimo plausto, plūduriavusio maždaug už 130 kilometrų nuo Melburno, Floridoje.
Antradienio rytą valdžios institucijos gavo avarinio lokatoriaus signalą iš mažo sraigtinio lėktuvo, sakoma pakrančių apsaugos pranešime.
Netoliese esančios Patriko kosminių pajėgų bazės įgulos nariai jau buvo pakilę į orą per pratybas ir prisidėjo prie pakrančių apsaugos gelbėtojų pradėtos paieškos.
„Jie išbuvo plauste apie penkias valandas. Vien į juos pažvelgus buvo matyti, kad juos ištiko bėda“, – trečiadienį per spaudos konferenciją sakė oro pajėgų kovinės gelbėjimo tarnybos pareigūnas Rory Whipple‘is.
„Jie neturėjo ryšio, todėl net nežinojo, kad mes atvykstame, kol neatsidūrėme tiesiai virš jų“, – pridūrė jis.
Bahamų valdžios institucijos tiria avariją, kurią, kaip įtariama, sukėlė variklio gedimas, pranešė pakrančių apsauga.
Karinių oro pajėgų vadė Elizabeth Piowaty sakė, kad tikras stebuklas, jog 11 žmonių išgyveno katastrofą.
„Nežinau nė vieno, kuris būtų išgyvenęs sudužimą vandenyne“, – per spaudos konferenciją sakė ji.
„Tai, kad visi šie žmonės išgyveno, yra tiktas stebuklas“, – pabrėžė ji.
