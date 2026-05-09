 Lenkijoje – irgi sujudimas dėl drono

2026-05-09 15:01
BNS inf.

Lenkijos šiaurės rytuose, netoli sienos su Rusijos Kaliningrado sritimi, rastas skraidantis objektas, šeštadienį skelbia portalas „TVP World“.

Karo policijos teigimu, tai gali būti karinis stebėjimo dronas be kovinių pajėgumų.

Objektas rastas šeštadienį lauke netoli Barštyno, esančio maždaug už 20 kilometrų nuo sienos.

Preliminarūs duomenys rodo, kad tai yra „tikriausiai karinės kilmės dronas, skirtas žvalgybai ir neturintis kovinių pajėgumų“, socialiniuose tinkluose pranešė Lenkijos karo policija.

Lenkijos radijo stotis „RMF FM“ pranešė, kad ant objekto buvo užrašų kirilica, todėl jis gali būti kilęs iš Rusijos.

Pareigūnai objekto kilmės kol kas nepatvirtino.

