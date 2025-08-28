Lenkijoje sudužo naikintuvas F-16, pilotas neišgyveno

Tai vakare patvirtino vyriausybės atstovas. Pasak lenkų naujienų agentūros PAP, tai Lenkijos ginkluotųjų oro pajėgų naikintuvas.
Nelaimė įvyko ruošiantis aviacijos šou Radome. Anot lenkų žiniasklaidos, orlaivis apie 19.30 val. sudužo ant tūpimo tako ir jį apgadino. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas įraše socialiniuose tinkluose pareiškė užuojautą žuvusio piloto šeimai.
Savaitgalį numatytas renginys buvo atšauktas. Pranešta, kad į nelaimės vietą išvyko gynybos ministras.
