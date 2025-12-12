Lenkijoje užpulti ispanų futbolo sirgaliai atsidūrė ligoninėje

„Iš netoliese esančio miško išėjo apie 50 žmonių, kai kurie iš jų buvo kaukėti. Įvyko konfrontacija“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Mazovijos regiono policija.
„Dėl atvykusios policijos pavyko išvengti eskalacijos. Įvykio vietoje greitosios medicinos pagalbos komanda suteikė pagalbą sužeistiesiems, trys žmonės buvo nuvežti į ligoninę“, – pridūrė policija, nenurodydama sužeistųjų tautybės.
Policijos duomenimis, naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį magistraliniame kelyje netoli Mazovijos Ostruvos šalies rytuose, du autobusus, kuriais važiavo Ispanijos sirgaliai, buvo užblokuoti dviejų lengvųjų automobilių.
Policija nepatikslino, kad sirgaliai buvo Madrido klubo rėmėjai, tačiau vietos žiniasklaida pranešė, kad jie keliavo pasižiūrėti „Rayo Vallecano“, kuris ketvirtadienį netoli Baltarusijos sienos esančiame Balstogės mieste susitiko su „Jagiellonia“.
Policija teigia, kad dėl šio incidento kol kas sulaikyti septyni asmenys.
Jie pažymėjo, kad, be kitų daiktų, konfiskavo „balaklavas, teleskopines lazdas, medines lazdas ir reples“.
