Lenkijos saugumo pajėgos Varšuvoje numušė droną

D. Tuskas socialinių tinklų platformoje „X“ teigė, kad dronas taip pat praskrido virš Belvederio rūmų – oficialios Lenkijos prezidento rezidencijos.
D. Tuskas pridūrė, kad dėl šio incidento buvo sulaikyti du Baltarusijos piliečiai, ir teigė, kad policija tiria incidento aplinkybes. Valdžios institucijos kol kas neatskleidė, kokio tipo dronas tai buvo ir ar jis galėjo būti naudojamas kariniais tikslais.
Vidaus reikalų viceministras Wieslawas Szczepanskis naujienų kanalui „Polsat News“ sakė, kad šis incidentas parodė Vidaus reikalų ministerijos tarnybų veiksmingumą saugant svarbiausias šalies institucijas, praneša naujienų agentūra PAP.
Dronas Varšuvoje buvo pastebėtas padidėjus įtampai dėl Lenkijos oro erdvės. Praėjusią savaitę per antskrydį Ukrainoje į Lenkijos teritoriją pažeisdami NATO oro erdvę įskriejo keletas nepilotuojamųjų rusiškų orlaivių. Keletą iš jų kitų NATO pajėgų padedamos numušė Lenkijos karinės oro pajėgos.
Pasak Vakarų politikų, buvo požymių, kad šis oro erdvės pažeidimas nebuvo atsitiktinis. Lieka neaišku, ar nepilotuojamieji orlaiviai buvo užprogramuoti smogti į taikinius NATO teritorijoje, ar tai buvo tik provokacija arba NATO oro gynybos sistemos išbandymas.
