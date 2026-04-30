Libanas praneša, kad per Izraelio smūgius žuvo devyni žmonės, tarp jų – du vaikai

Izraelis tęsia atakas Libane, nors trapios paliaubos, apie kurias buvo paskelbta po tiesioginių Libano ir Izraelio ambasadorių derybų Vašingtone, artėja prie dviejų savaičių ribos.
„Per priešo Izraelio smūgius Pietų Libane, pirminiais duomenimis, žuvo devyni žmonės, tarp jų – du vaikai ir penkios moterys, o 23 buvo sužeisti, tarp jų – aštuoni vaikai ir septynios moterys“, – pareiškime teigė sveikatos apsaugos ministerija.
Kalbėdamas su Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacijos delegacija, prezidentas Josephas Aounas kiek anksčiau sukritikavo „nuolatinius Izraelio vykdomus pažeidimus“ Libano pietuose.
Jis sakė, kad pažeidimai fiksuojami „nepaisant paliaubų, kaip ir namų bei maldos namų griovimai, o žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius auga kiekvieną dieną“.
Izraelio kariuomenės atstovas ketvirtadienį paragino aštuonių pietinių kaimų gyventojus evakuotis prieš ten planuojamus karinius veiksmus.
Netrukus po to, kai balandžio 17 d. prasidėjo paliaubos, Izraelis paskelbė apie vadinamąją „geltonąją liniją“ – Libano teritorijos ruožą maždaug už 10 kilometrų nuo sienos, kur jis vykdo operacijas ir griauna kaimus.
„Izraeliui turi būti daromas spaudimas, siekiant užtikrinti, kad jis laikytųsi tarptautinių įstatymų ir konvencijų ir nustotų taikytis į civilius gyventojus, paramedikus, civilinės gynybos ir humanitarinės pagalbos organizacijas“, – delegacijai teigė J. Aounas.
Libano valstybinė žiniasklaida ketvirtadienį pranešė apie Izraelio oro antskrydžių seriją Pietų Libane.
„Hezbollah“ nuo paliaubų pradžios prisiėmė atsakomybę už daugybę operacijų, nukreiptų prieš Izraelio pajėgas Libano pietuose, taip pat už raketų paleidimus į Šiaurės Izraelį.
Paliaubų tekste, kurį paskelbė JAV Valstybės departamentas, Izraeliui suteikiama teisė imtis veiksmų dėl „planuojamų, neišvengiamų ar vykdomų atakų“. „Hezbollah“ šią formuluotę atmeta ir tvirtina, kad ji nebuvo pateikta Libano ministrų kabinetui, kuriame atstovaujama grupuotės nariams.
J. Aounas trečiadienį sakė, kad „ši formuluotė pasirodė pareiškime, kurį paskelbė JAV Valstybės departamentas, ir tai yra tas pats tekstas, kuris buvo priimtas 2024 m. lapkritį“ kaip paliaubų susitarimo, nutraukusio ankstesnį abiejų šalių karą, dalis. Jis pridūrė, kad tuo metu tekstui pritarė „visos šalys“.
Atsakydamas į tai, parlamento pirmininkas Nabihas Berri, kuris yra „Hezbollah“ sąjungininkas, trečiadienį pareiškime nurodė, kad J. Aouno pastabos yra „mažų mažiausiai netikslios, ir tai taip pat taikoma 2024 m. lapkričio mėnesio susitarimui“.
