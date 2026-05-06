 Libano valstybinė žiniasklaida: Izraelis smogė pietiniams Beiruto priemiesčiams

2026-05-06 23:44
BNS inf.

Izraelio oro pajėgos trečiadienį smogė Beiruto pietiniams priemiesčiams, pranešė Libano valstybinė žiniasklaida.

Libano valstybinė žiniasklaida: Izraelis smogė pietiniams Beiruto priemiesčiams / AFP nuotr.

Tai buvo pirmas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ kare.

„Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką, taikydamiesi į Gobeirio rajoną“ pietiniuose priemiesčiuose, pranešė Libano valstybės valdoma Nacionalinė naujienų agentūra.

Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į „Hezbollah“ aukšto rango vadą.

„Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į „Hezbollah“ „Radwan“ pajėgų vadą ir siekdama jį neutralizuoti“, – teigiama B. Netanyahu ir gynybos ministro Israelio Katzo (Israelio Kaco) paskelbtame bendrame pareiškime.

„Jo vadovaujami „Radwan“ operatyvininkai buvo atsakingi už Izraelio gyvenviečių apšaudymus ir išpuolius prieš Izraelio karius“, – teigiama pareiškime, kuriame vado vardas ir pavardė nenurodomi.

