Libano valstybinė žiniasklaida: Izraelis smogė pietiniams Beiruto priemiesčiams

Tai buvo pirmas išpuolis šioje teritorijoje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“ kare.
„Izraelio kariniai lėktuvai surengė ataką, taikydamiesi į Gobeirio rajoną“ pietiniuose priemiesčiuose, pranešė Libano valstybės valdoma Nacionalinė naujienų agentūra.
Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu) pareiškė, kad kariuomenė trečiadienį smogė Beirutui, taikydamasi į „Hezbollah“ aukšto rango vadą.
„Izraelio kariuomenė sudavė smūgį Beirute, taikydamasi į „Hezbollah“ „Radwan“ pajėgų vadą ir siekdama jį neutralizuoti“, – teigiama B. Netanyahu ir gynybos ministro Israelio Katzo (Israelio Kaco) paskelbtame bendrame pareiškime.
„Jo vadovaujami „Radwan“ operatyvininkai buvo atsakingi už Izraelio gyvenviečių apšaudymus ir išpuolius prieš Izraelio karius“, – teigiama pareiškime, kuriame vado vardas ir pavardė nenurodomi.
