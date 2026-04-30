Londonas skirs papildomų lėšų žydų bendruomenės saugumui

Žmonės jaučiasi labai nesaugūs, ketvirtadienį stočiai „Sky News“ sakė vidaus reikalų sekretorė Shabana Mahmood. Papildomos lėšos numatytos saugumo priemonėms sinagogose, žydų mokyklose, kultūros objektuose ir bendruomenės centruose. Proiranietiška grupuotė prieš tai prisiėmė atsakomybę už išpuolį prieš du vyrus trečiadienį Londono Golders Gryno rajone, kur gyvena gausi žydų bendruomenė.
Londone kovą ir balandį surengta daug išpuolių prieš sinagogas ir kitus žydų ar Izraelio objektus. Per naujausią išpuolį Golders Gryne spėjamas užpuolikas du vyrus sužeidė peiliu. Tada jis, policijos duomenimis, puolė pareigūnus ir buvo sulaikytas. Abi 34 ir 76 metų išpuolio aukos buvo nuvežtos į ligoninę. Jų būklė, anot policijos, stabili.
Atsakomybę už išpuolį prisiėmė proiranietiška grupuotė „Hayi“. Vienas jos „vienišų vilkų“ trečiadienį užpuolė „sionistus“, socialiniuose tinkluose pareiškė „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia“ (Hayi). Apie tai pranešė organizacija „SITE Intelligence Group“. Britų policija išpuolį pavadino „teroristiniu“ aktu.
Užpuolikas jau anksčiau yra įvykdęs sunkių smurtinių nusikaltimų ir turėjo psichikos sveikatos problemų, sakė policijos vadas Markas Rowley‘is. Ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir karalius Karolis III pasmerkė šį „pasibjaurėtiną“ išpuolį. Aukščiausi Izraelio politikai paragino britų institucijas imtis „ryžtingų veiksmų“ prieš neapykantą žydams.
Nuo Irano karo pradžios vasario pabaigoje būta virtinės padegimų ir kitokių išpuolių Londone, Paryžiuje, Belgijoje, Nyderlanduose, taip pat Miunchene, kurie priskiriami minėtai grupuotei.
