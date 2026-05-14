Maldyvuose nardydami žuvo penki italai

Šis archipelagas Indijos vandenyne garsėja kaip vienas geriausių poilsio kurortų pasaulyje, o jo koralinės salos vilioja daugybę nardytojų, kurie atvyksta tyrinėti jo krištolo skaidrumo vandenų ir dažnai apsistoja atokiose kurortinėse vietovėse arba nardymo laivuose.
„Po nelaimingo atsitikimo, įvykusio per nardymo su akvalangais išvyką, Vavu atole Maldyvuose žuvo penki Italijos piliečiai“, – teigiama trumpame Užsienio reikalų ministerijos pranešime.
„Manoma, kad nardytojai žuvo bandydami tyrinėti urvus 50 metrų gylyje“, – rašoma pranešime.
Jie negrįžo iš nardymo giliuose urvuose išvykos Vavu atole, esančiame į pietus nuo sostinės Malės.
Vietos pareigūnai tai pavadino didžiausia atskira nardymo nelaime šalyje.
Maldyvų nacionalinės gynybos pajėgos (MNDF) pranešime nurodė, kad ketvirtadienio popietę, kai buvo pranešta apie penkių žmonių grupės dingimą, buvo pradėta didelio masto paieškos operacija, kurioje dalyvauja orlaiviai ir greitaeigiai kateriai.
„Ieškant penkių nardytojų, kurie išvyko nardyti Vavu atole, (iki šiol) rastas vienas kūnas, – teigiama pranešime. – Kūnas rastas urve. Manoma, kad likę keturi nardytojai taip pat yra tame pačiame urve, kurio gylis siekia apie 60 metrų.“
Policija teigė, kad ketvirtadienį Vavu atole buvo blogos oro sąlygos ir keleiviniams laivams bei žvejams buvo paskelbtas geltonas pavojaus signalas.
Nacionalinės gynybos pajėgos pranešė, kad į nelaimės rajoną nusiųstas pakrantės apsaugos tarnybos laivas, kuris visą naktį koordinuos paieškos operaciją. Paieškai padėti siunčiami papildomi pakrantės apsaugos narai.
Su nardymu ir vandens sportu susiję nelaimingi atsitikimai šioje Pietų Azijos šalyje, regis, yra palyginti reti, nors pastaraisiais metais buvo pranešta apie keletą mirtinų incidentų.
Gruodį nardydama žuvo britų turistė, o po kelių dienų susirgęs mirė jos sielvarto apimtas 71-erių metų vyras.
Birželį po nardymo išvykos netoli sostinės dingo 26-erių metų japonų turistas.
Vietos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad per pastaruosius šešerius metus šiame salyne per su jūra susijusius incidentus žuvo mažiausiai 112 turistų.
