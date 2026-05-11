 Maroko kariuomenė: rastas vieno iš dviejų dingusių JAV karių kūnas

2026-05-11 07:07
BNS inf.

Paieškos komanda rado vieno iš dviejų JAV karių, dingusių per tarptautines pratybas pietų Maroke, kūną, sekmadienį pranešė Maroko kariuomenė.

Maroko kariuomenė: rastas vieno iš dviejų dingusių JAV karių kūnas

Kariuomenės pranešime teigiama, kad šeštadienį prie Maroko krantų iš jūros buvo ištrauktas kūnas.

Pranešime priduriama, kad du kariai dingo praėjusį šeštadienį, dalyvaudami karinėse pratybose „African Lion 2026“.

