Masiniai Rusijos smūgiai Kyjive nutraukė elektros tiekimą

„Šalies sostinę atakuoja priešo balistinės raketos ir masiškai atakuoja priešo smogiamieji dronai“, – sakė Ukrainos oro pajėgos, ragindamos Kyjivo gyventojus likti slėptuvėse.
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Ukrainos sostinėje girdėjo kelis galingus sprogimus mieste ir patyrė elektros energijos tiekimo sutrikimų savo namuose įvairiuose sostinės rajonuose.
Meras Vitalijus Klyčko sakė, kad Rusijos pajėgos nusitaikė į ypatingos svarbos infrastruktūrą ir sužeidė mažiausiai devynis žmones, iš kurių penki buvo nuvežti į ligoninę.
„Kairiajame sostinės krante nėra elektros. Taip pat yra problemų dėl vandens tiekimo“, – sakė V. Klyčko socialiniame tinkle „Telegram“.
Ukrainos energetikos ministrė Svitlana Hrynyčuk sakė, kad Rusijos pajėgos sudavė didžiulį smūgį elektros tinklams.
„Energetikai imasi visų būtinų priemonių, kad sumažintų neigiamas pasekmes“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė S. Hrynyčuk.
„Kai tik leis saugumo sąlygos, energetikai pradės aiškintis atakos padarinius ir atkuriamuosius darbus“, – sakė ji.
Pasak regiono karinės administracijos vadovo Ivano Fiodorovo, Rusija taip pat smogė pietrytiniam Zaporižios regionui mažiausiai septyniais bepiločių lėktuvų smūgiais, per kuriuos buvo sužeisti mažiausiai trys žmonės.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino oro atakas prieš Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva, smogdama energetikos objektams ir geležinkeliams, siekia sukelti chaosą.
Atsakydama į tai, Ukraina sustiprino savo dronų ir raketų smūgius į Rusijos teritoriją, o V. Zelenskis sakė, kad ši taktika duoda rezultatų ir didina degalų kainas Rusijoje.