Maskva provokuoja britus, Londonas siunčia įspėjimą Putinui

Gynybos sekretorius žurnalistams Londone teigė, kad laivas, įplaukė į JK vandenis jau antrą kartą šiais metais po ankstesnio įplaukimo sausį.
„Jantar“ yra JK vandenų pakraštyje, į šiaurę nuo Škotijos, o per pastarąsias kelias savaites įplaukė į platesnius JK vandenis“, – sakė jis žurnalistams.
Jis perspėjo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir „Jantar“: „Mes jus matome. Mes žinome, ką jūs darote. Jei „Jantar“ šią savaitę keliaus į pietus, esame pasirengę.“
JK kariuomenė pasiuntė Karališkojo karinio jūrų laivyno fregatą ir Karališkųjų oro pajėgų lėktuvus, kurie „stebėjo ir sekė kiekvieną šio laivo judesį, kurio metu „Jantar“ nukreipė lazerius į mūsų pilotus“, pridūrė jis.
Jis pavadino lazerių naudojimą labai pavojingu dalyku.
J. Healey teigė, kad „Jantar“ yra „dalis Rusijos laivyno, skirto kelti pavojų mūsų ir mūsų sąjungininkų povandeninei infrastruktūrai“.
JK ir NATO sąjungininkės reiškia vis didesnį susirūpinimą dėl Maskvos keliamo pavojaus jūrų infrastruktūrai po to, kai pastaraisiais mėnesiais keli povandeniniai telekomunikacijų ir elektros kabeliai tapo diversijos aktų taikiniais.
Ekspertai ir politikai kaltina Rusiją organizuojant hibridinį karą prieš Vakarus.
