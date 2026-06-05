 Maskvai – bauginanti žinia

Maskvai – bauginanti žinia

2026-06-05 12:11 diena.lt inf.

Artimiausiomis dienomis bendrovė „Fire Point“ planuoja pasirašyti sutartį su Danija dėl Ukrainos balistinių raketų variklių gamybos Danijoje. Apie tai Olesios Batsman laidoje kalbėjo „Fire Point“ įkūrėjas ir vyriausiasis konstruktorius Denisas Shtilermanas, rašo UNIAN.

<span>Maskvai – bauginanti žinia</span>
Maskvai – bauginanti žinia / Scanpix nuotr.

„Turime viską, išskyrus variklį, skirta FP-9, kuri gali skristi į Maskvą ir pasiekti taikinį tinkamu greičiu. Tai yra, turime pavarą, valdymo sistemą, korpusus, bet variklio korpuso dar neįrengėme, kol variklis nebus išbandytas. Variklį išbandysime šį mėnesį ir tikiuosi netrukus pradėti bandomuosius skrydžius. 

Kai tik bandomasis skrydis bus baigtas ir bus parodyta, kad viskas veikia tinkamai, kiti bandomieji skrydžiai turėtų prasidėti ten, į Maskvą“, – sakė D. Shtilermanas.

Jis pridūrė, kad Ukrainos balistinės raketos gali pasiekti Maskvą jau šią vasarą arba vėliausiai ankstyvą rudenį.

„Kadangi niekada nelaukiame leidimų ar oficialios sertifikacijos, iš karto statome gamybos linijas. Niekada negaminame tik vienos ar dviejų kopijų. Iškart pagaminame 10 bandomųjų prototipų. Ten pagaminsime 10–20 raketų ir jas paleisime“, – kalbėjo D. Shtilermanas.

Šiame straipsnyje:
Denisas Shtilermanas
raketos
Maskva
karas Ukrainoje

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