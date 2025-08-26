Meksikos narkotikų baronui „El Mayo“ gresia įkalinimas iki gyvos galvos

77 metų I. Zambada įkūrė Sinaloa kartelį kartu su liūdnai pagarsėjusiu narkotikų baronu Joaquinu Guzmanu (Choakinu Gusmanu) pravarde „El Chapo“. Jis buvo suimtas Jungtinėse Valstijose 2024 metų liepą kartu su Joaquinu Guzmanu Lopezu (Choakinu Gusmanu Lopesu), „El Chapo“ sūnumi.
„El Mayo“ visą likusį gyvenimą praleis už grotų. Jis mirs JAV federaliniame kalėjime, kur jam ir vieta“, – generalinė prokurorė Pam Bondi sakė spaudos konferencijoje Brukline, kurioje dalyvavo prokurorai ir federaliniai agentai.
„Jo partneris buvo „El Chapo“. Jie buvo Sinaloa kartelio bendraįkūrėjai. Jie žiauriai nužudė daugybę žmonių ir užtvindė mūsų šalį narkotikais. Jų teroro viešpatavimas baigėsi“, – kalbėjo ji.
Dėl prisipažinimo kaltu I. Zambada išvengs teismo, tačiau dėl kaltinimų reketu jam grės laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė be lygtinio paleidimo. Bausmė narkotikų baronui turi būti paskelbta vėliau.
Jungtinės Valstijos kaltina kartelį fentanilio kontrabanda į Jungtines Valstijas, kur opioidų epidemija siejama su dešimtimis tūkstančių mirčių.
Jų teroro viešpatavimas baigėsi.
15 mlrd. dolerių neteisėtai įgyto pelno
Teisingumo departamentas pranešė, kad I. Zambada sutiko su 15 mlrd. dolerių (12,9 mlrd. eurų) neteisėtai įgyto pelno konfiskavimu pagal susitarimą dėl kaltės pripažinimo.
P. Bondi teigė, kad I. Zambada „gyveno kaip karalius“, bet dabar „gyvens taip, lyg lauktų mirties bausmės“.
Praėjusį rugsėjį I. Zambada nepripažino kaltės dėl 17 kaltinimų, įskaitant žmogžudystę ir prekybą narkotikais, ypač fentanilio – stipraus narkotiko, kasmet sukeliančio dešimtis tūkstančių mirčių nuo perdozavimo JAV.
I. Zambados ir J. Guzmano Lopezo sulaikymas praėjusiais metais, kai jiedu privačiu lėktuvu atskrido į Jungtines Valstijas, išprovokavo kartelių tarpusavio nesutarimus, per kuriuos šiaurės vakarų Meksikos Sinaloa valstijoje žuvo daugiau nei 1,2 tūkst. žmonių, o dar 1,4 tūkst. dingo be žinios.
Sinaloa kartelis yra viena iš šešių Meksikos narkotikų kontrabandos grupuočių, kurias JAV prezidentas D. Trumpas priskyrė pasaulinėms teroristinėms organizacijoms.
Vykdydama agresyvią politiką prieš narkotikų kartelius, D. Trumpo administracija birželį paskelbė papildomas sankcijas „Los Chapitos“ – „El Chapo“ sūnums – už fentanilio kontrabandą.
