Mineapolyje ICE agentai nušovė antrą civilį, gubernatorius reikalauja perduoti tyrimą valstijai

Šis incidentas įvyko nepraėjus nė trims savaitėms po to, kai Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) pareigūnas nušovė JAV pilietę Renee Good (Renė Gud).
Šeštadienį, kaip ir po R. Good žūties, federaliniai bei vietos pareigūnai pateikė skirtingus šio incidento vertinimus, o internete greitai išplito konflikto vaizdo įrašas.
Minesotos gubernatorius Timas Walzas (Timas Volcas) šaudynes pavadino siaubingomis ir pareikalavo, kad tyrimui vadovautų valstijos institucijos.
„Federaline vyriausybe, vadovaujančia šiam tyrimui, negalima pasitikėti, todėl jį atliks valstija, ir taškas“, – spaudos konferencijoje pareiškė T. Walzas.
Federalinės institucijos prieštaringai vertinamu sprendimu anksčiau neleido vietos tyrėjams kartu tirti R. Good mirties aplinkybių.
Krašto saugumo departamentas (DHS) tvirtino, kad šeštadienį nužudytas vyras, kurį vietos žiniasklaida įvardijo kaip 37 metų slaugytoją Alexą Pretti (Aleksą Pretį), „prisiartino“ prie agentų su pistoletu ir „smurtu priešinosi“ bandymams jį nuginkluoti.
Tačiau incidento vaizdo įraše, kurio autentiškumo naujienų agentūrai AFP nepavyko patvirtinti, matyti, kaip A. Pretti ant apsnigto šaligatvio, regis, bando apsaugoti protestuotoją moterį nuo apipurškimo cheminėmis medžiagomis, kai agentas parbloškia jį ant apledėjusio kelio.
Tuomet keli agentai bando jį sulaikyti, o po kelių sekundžių pareigūnas pradeda šaudyti į A. Pretti, į kurio kūną vėliau iš tolo paleidžiama dar keletas šūvių.
Nepaisant minusinės temperatūros, po šaudynių greitai susirinko minios žmonių, todėl valstijos teisėsauga negalėjo apsaugoti įvykio vietos, per konferenciją sakė Minesotos viešojo saugumo departamento atstovas Bobas Jacobsonas (Bobas Džeikobsonas).
Tuo tarpu JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paaštrino žodžių karą su T. Walzu ir Mineapolio meru Jacobu Frey (Džeikobu Frėjumi), kaltindamas demokratų lyderius savo retorika „kurstant sukilimą“.
D. Trumpas jau anksčiau grasino pasiųsti karius į Minesotą, pasinaudodamas Sukilimo aktu.
