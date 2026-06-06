Mirė buvusi Prancūzijos pirmoji ponia Bernadette Chirac

B. Chirac iki šiol buvo vienintelė Prancūzijos pirmoji ponia, kuri pati užėmė politines pareigas. Nuo 1979 iki 2015 m. ji priklausė Korezo (Corrèze) departamento Generalinei tarybai.
Per 60 metų trukusią santuoką B. Chirac lydėjo savo vyrą per visą jo politinę karjerą. Jacques'as Chiracas Prancūzijos prezidento pareigas ėjo nuo 1995 iki 2007 metų. Jis mirė 2019 metais, būdamas 86-erių.
Bernadette Chodron de Courcel gimė 1933 m. Paryžiuje ir augo diplomatų šeimoje prestižiniame sostinės 16-ajame rajone. Studijuodama elitiniame Paryžiaus politinių mokslų institute, ji susipažino su J. Chiracu, 1956 metais pora susituokė.
Prezidentas Emmanuelis Macronas pavadino B. Chirac „iškilia širdies dama, kuri paliko pėdsaką mūsų istorijoje“ ir „būdama kukli bei atkakli, pakeitė tiek daug gyvenimų“.
Korezo departamente ji „paveikė milijonų bevardžių ligonių likimą – savo giliu ir nenuvargstančia atsidavimu“, platformoje „X“ teigė E. Macronas, turėdamas omenyje B. Chirac vadovavimą Paryžiaus ir Prancūzijos ligoninių fondui („Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France“).
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