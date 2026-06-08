Mįslė Vokietijoje: be pėdsakų dingo daugiau nei 200 karvių

Vėlyvą vakarą viename Vokietijos greitkelių, vedančiame Lenkijos link, kartu su specialiųjų tyrimų padaliniu policija tikrino įtartinus gyvulių gabenimo sunkvežimius, kurie daugiausia juda sutemus. Po kurio laiko tyrėjai pastebėjo kiaules gabenantį sunkvežimį. Jame – 600 paršelių.
Patikrinę dokumentus, pareigūnai pradėjo įtarinėti.
„Čia ne viskas pažymėta, yra ir antra lapo pusė. Čia nėra antspaudų, nieko“, – sakė pareigūnė.
Naktiniai patikrinimai – neatsitiktiniai. Prieš dvi savaites šioje vietovėje dingo daugybė gyvulių. Taip pat ir iš ūkininko Olafo valdų.
„Kai įeini į tvartą ir aptvaras tuščias, tai... Iš esmės tai yra nemaloni žinia, kurią pirmiausia sunku suvokti“, – pasakojo ūkininkas Olafas Kuferis.
Brandenburgo vidaus reikalų ministras sako, kad greičiausiai dirbo organizuota grupuotė. Pirmasis atvejis – kovo pabaigoje pavogti 84 galvijai. Antrasis – balandžio pabaigoje dingo 70 karvių. Gegužės pradžioje pavogti 48 galvijai.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Netrukus po to dingo dar 32 karvės. Tai sudaro iš viso 234 pavogtus galvijus, o įrodymų beveik nėra – tik padangų vėžės. Neaišku, kur nugabenti pavogti gyvuliai, kurių kiekvieno vertė siekia iki 3000 eurų.
„Tačiau skerdimas taip pat yra įmanomas. Kol kas nėra iki galo aišku, kas vėliau nutinka su gyvūnais. Juos perparduoti Europos Sąjungoje yra gana sunku, nes tokiems gyvūnams parduoti reikalingi dokumentai. Tai visą procesą daro labai sudėtingą. O jei dokumentų nėra, paprastai nerasite ūkininko, kuris iš tikrųjų legaliai įsigytų šiuos gyvūnus“, – aiškino policininkas Christianas Nüßleris.
Po patikrinimo kiaulių gabenimo sunkvežimiui duodamas leidimas vykti toliau – visgi dokumentai tikri. Sunkvežimis važiuoja į Lenkiją, o specialioji tyrimo komanda toliau ieško gyvulių vagių.
(be temos)