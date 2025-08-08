 Naujas Gazos puolimas – mirties nuosprendis įkaitams, sako jų artimieji

Izraelio įkaitų artimieji vyriausybės Saugumo kabineto sprendimą išplėsti karą Gazos Ruože pavadino „mirties nuosprendžiu“ ten vis dar laikomiems įkaitams.

Šis politinės vadovybės sprendimas yra oficialus pareiškimas, kad įkaitai paliekami likimo valiai, ir nuves juos – bei Izraelio karius – į „milžinišką katastrofą“, penktadienį pareiškė Įkaitų artimųjų forumas.

Izraelio vertinimais, Gazoje tebėra 50 įkaitų, iš kurių, kaip manoma, 20 yra gyvi.

Karą Gazos Ruože sukėlė palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ ir kitų Gazos Ruožo ekstremistų 2023 m. spalio 7 d. įvykdytos žudynės, per kurias žuvo 1 200 žmonių ir apie 250 buvo pagrobta ir išgabenta į Gazos Ruožą.

„Hamas“ valdomos Gazos ruožo sveikatos apsaugos institucijos duomenimis, per vėliau kilusį karą Izraelis nužudė daugiau kaip 60 000 palestiniečių. Šioje statistikoje neatskiriami civiliai gyventojai ir kovotojai, tačiau Jungtinės Tautos ir kitos organizacijos juos laiko patikimais.

