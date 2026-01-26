Izraelio kariuomenė sako suradusi paskutinio Gazos Ruože laikyto įkaito palaikus

„Po identifikavimo proceso, kurį atliko Nacionalinis teismo medicinos centras, bendradarbiaudamas su Izraelio policija ir kariuomenės rabinatu, (Izraelio kariuomenės) atstovai informavo įkaito Rano Gvili šeimą (...), kad jų artimasis buvo oficialiai identifikuotas ir pargabentas palaidoti“, – sakoma kariuomenės pareiškime.
„Taigi, visi Gazos Ruože laikyti įkaitai buvo pargabenti“, – priduriama jame.
Apie paieškas paskelbta po pranešimų, kad atvykę JAV pasiuntiniai spaudė Izraelio pareigūnus dar neatgavus nužudyto policijos pareigūno kūno vėl atidaryti Rafacho perėją, kuri yra itin svarbi pagalbos gabenimui.
Ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras nurodė, kad operacija vyko šiaurinėje Gazos Ruožo dalyje esančiose kapinėse, pasitelkiant didžiules pajėgas bei visą turimą žvalgybinę informaciją, ir kad ji tęsis tiek, kiek reikės.
Izraelio kariuomenė patvirtino, kad kariai vykdo „tikslinę operaciją „Geltonosios linijos“ rajone šiaurinėje Gazos dalyje“, siekdami susigrąžinti R. Gvili kūną.
Pagal spalio 10 dieną įsigaliojusias JAV tarpininkaujant pasiektas paliaubas Izraelio pajėgos atsitraukė į pozicijas Gazos Ruože už vadinamosios „Geltonosios linijos“, nors jos ir toliau kontroliuoja daugiau nei pusę palestiniečių teritorijos.
„Hamas“ vadinamųjų Ezzedine al Qassamo brigadų atstovas Abu Obeida sekmadienį pareiškė, kad grupuotė „pateikė tarpininkams visas turimas detales ir informaciją apie belaisvio kūno buvimo vietą“.
Iš 251 žmogaus, paimto įkaitais per „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, sukėlusį karą Gazos Ruože, buvo negrąžinti tik R. Gvili palaikai. Visi kiti pagrobtieji sugrąžinti Izraeliui gyvi arba mirę.
Izraelio policijos elitinio padalinio „Yassam“ puskarininkis R. Gvili žuvo per išpuolį tą pačią dieną, o jo kūnas buvo išvežtas į Gazos Ruožą.
Pirmajame JAV remiamo paliaubų susitarimo etape buvo numatyta, kad „Hamas“ perduos visus teritorijoje esančius įkaitus.
R. Gvili šeima išreiškė griežtą prieštaravimą, kad neatgavus jo palaikų būtų pradėtas antrasis plano etapas, į kurį įeina Rafacho perėjos tarp Gazos ir Egipto atidarymas.
„Visų pirma, Ranas turi būti parvežtas namo“, – teigiama jo šeimos sekmadienį paskelbtame pareiškime.
Artimieji pabrėžė, kad „Hamas“ vis dar laiko jų sūnų nelaisvėje, nėra nusiginklavusi, todėl Izraelio valstybė negali atidaryti Rafacho perėjos, kol grupuotė ir „toliau klaidina pasaulį“.
